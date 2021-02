Gold-Ausverkauf - wichtige Unterstützung durchbrochen!

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Vorab sei erwähnt, dass trotz des gegenwärtigen Ausverkaufs, der Monatsschlussstand noch ein paar Tage bzw. relativ genau eine Woche bis zur Finalisierung vor sich hat. Kommenden Freitag entscheiden sich folglich "erst" die Monatskerze und der Stand über/unter der wichtigen Unterstützung bei 1.785 USD.Aktuell notiert Gold darunter und touchierte sogar bereits das Level von 1.760 USD in der Spitze. Die kurzfristigen Aussichten sind daher keinesfalls positiv und sofern der Monatsschlussstand unter 1.785 USD erfolgen sollte, würde sich eine weitere Preisschwäche bis 1.700 USD und ggf. sogar bis 1.600 USD je Unze andeuten.Unter Big-Picture-Betrachtung muss allerdings bemerkt werden, dass selbst wenn der Goldpreis bis zum Niveau von 1.600 USD zurückfallen würde, das übergeordnet bullische Bild noch immer als intakt anzusehen wäre. Bedenken diesbzgl. tun sich erst unterhalb von 1.550 USD per Monatsschluss auf. Ein solcher starker Rücklauf ist, unter heutiger Betrachtung im Kontext des bullisch anmutenden Jahrzehnts, jedoch eher unwahrscheinlicher.Sollte Gold hingegen wieder zügig über das Niveau von 1.785 USD ansteigen können, zudem den Monatsschlussstand darüber beschließen, spricht vieles für eine erneute Reaktivierung der Bullen mit entsprechenden Potenzialen in Richtung 1.825, 1.860 und darüber 1.920 USD.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit investiert.