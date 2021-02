Summa Silver schließt erfolgreich 10.168.000 $ Privatplatzierungsfinanzierung einschließlich Investition durch Eric Sprott ab

Vancouver, 19. Februar 2021 - Summa Silver Corp. ("Summa" oder das "Unternehmen") (TSXV: SSVR) (OTCQB: SSVRF) (Frankfurt: 48X) freut sich bekannt zu geben, dass es die nicht vermittelte Privatplatzierungsfinanzierung von Einheiten des Unternehmens (die "Einheiten") zu einem Preis von 1,00 $ pro Einheit (das "Angebot") mit einem Bruttoerlös von 10.168.000 $ abgeschlossen hat. Die Beteiligung an dem Angebot beinhaltete eine Order über 2.000.000 $ von Herrn Eric Sprott.Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (eine "Stammaktie") und einem halben Optionsschein zum Erwerb einer Stammaktie (jeder ganze Optionsschein, ein "Optionsschein"). Jeder Warrant kann zum Erwerb einer Stammaktie (eine "Warrant-Aktie") zu einem Preis von $1,75 pro Warrant-Aktie innerhalb eines Zeitraums von 24 Monaten ab dem Abschluss des Angebots ausgeübt werden. Wenn der Schlusskurs der Stammaktien während eines Zeitraums von zehn aufeinanderfolgenden Handelstagen bei einem Preis von 3,00 $ oder darüber liegt, hat Summa das Recht, das Verfallsdatum der Warrants zu beschleunigen, indem sie die Inhaber der Warrants mittels einer Pressemitteilung darüber informiert, dass die Warrants an dem Tag verfallen, der 30 Tage nach der Veröffentlichung der genannten Pressemitteilung liegt.Galen McNamara, CEO des Unternehmens, sagte: "Der Abschluss dieser Finanzierung hat Summa Silver in eine starke Position gebracht, um aggressive Explorationsprogramme in zwei der aussichtsreichsten hochgradigen Silberdistrikte in den Vereinigten Staaten voranzutreiben. Ich möchte mich bei allen neuen und bestehenden Aktionären für ihre anhaltende Unterstützung bedanken. Wir freuen uns darauf, unseren aggressiven Ansatz zur Wertschöpfung fortzusetzen, während wir im Jahr 2021 hochgradige Entdeckungen nachjagen."Das Unternehmen emittierte im Rahmen des Offerings 10.168.000 Einheiten zu einem Preis von 1,00 $ pro Einheit. Der Nettoerlös des Offerings wird für Explorationszwecke, Unternehmensentwicklung und allgemeines Betriebskapital verwendet werden. Die im Rahmen des Offerings emittierten Wertpapiere unterliegen einer gesetzlichen Haltefrist von vier Monaten und einem Tag. Das Angebot unterliegt bestimmten üblichen Bedingungen, einschließlich, jedoch nicht darauf beschränkt, des Erhalts aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen und der Zustimmung der TSX Venture Exchange.In Verbindung mit dem Angebot zahlte das Unternehmen Findergebühren in Höhe von insgesamt 555.100 $ in bar und gab 555.100 Finder-Warrants (die "Finder-Warrants") an berechtigte Finder aus. Jeder Finders' Warrant kann innerhalb eines Zeitraums von zwei Jahren in eine Stammaktie des Unternehmens zu einem Preis von $ 1,00 ausgeübt werden.Eventus Capital Corp. und Mackie Research Capital Corp. agierten als Finder in Verbindung mit einem Teil des Angebots. Summa Silver Corp. ist ein kanadisches Junior-Mineral-Explorationsunternehmen. Das Unternehmen verfügt über Optionen zum Erwerb von 100 %-Beteiligungen am Grundstück Hughes im Zentrum Nevadas und am Grundstück Mogollon im Südwesten New Mexicos. Das Hughes-Grundstück beherbergt die hochgradige, ehemals produzierende Belmont-Mine, die zwischen 1903 und 1929 einer der produktivsten Silberproduzenten in den Vereinigten Staaten war. Das Grundstück Mogollon beherbergt eine Reihe von hochgradigen, ehemals produzierenden Minen, die zwischen den 1880er Jahren und 1942 betrieben wurden.Folgen Sie Summa Silver auf Twitter: @summasilverLinkedIn: https://www.linkedin.com/company/summa-silver-corp/IM NAMEN DES VERWALTUNGSRATS"Galen McNamara"Galen McNamara, Vorstandsvorsitzenderinfo@summasilver.comwww.summasilver.comInvestor Relations Kontakt:Kin-CommunicationArlen Hansen604-684-6730SSVR@kincommunications.comIn Europa:Swiss Resource Capital AGJochen Staigerinfo@resource-capital.chwww.resource-capital.chWeder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.Vorsichtshinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen: Diese Pressemitteilung enthält bestimmte "zukunftsgerichtete Aussagen" und bestimmte "zukunftsgerichtete Informationen" gemäß der Definition in den geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetzen. Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen sind im Allgemeinen an der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie "kann", "wird", "sollte", "erwarten", "beabsichtigen", "schätzen", "antizipieren", "glauben", "fortsetzen", "planen" oder ähnlichen Begriffen zu erkennen. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen sollen dem Leser helfen, die aktuellen Erwartungen und Pläne des Managements in Bezug auf die Zukunft zu verstehen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen beziehen sich unter anderem auf: den Abschluss des Offering, die erwartete Verwendung der Erlöse aus dem Offering, die Beteiligung von Eric Sprott am Offering und die Exploration und Entwicklung der Mineralexplorationsprojekte des Unternehmens.Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von denjenigen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: das Erfordernis behördlicher Genehmigungen; erhöhte Unsicherheit auf den globalen Finanzmärkten als Folge der aktuellen COVID-19-Pandemie; nicht quantifizierbare Risiken im Zusammenhang mit staatlichen Maßnahmen und Eingriffen; Volatilität der Aktienmärkte; behördliche Beschränkungen; und andere damit verbundene Risiken und Ungewissheiten.Zukunftsgerichtete Informationen beruhen auf angemessenen Annahmen, Schätzungen, Erwartungen, Analysen und Meinungen des Managements der Parteien, die auf der Erfahrung und Wahrnehmung des Managements von Trends, aktuellen Bedingungen und erwarteten Entwicklungen sowie anderen Faktoren beruhen, die das Management unter den gegebenen Umständen für relevant und angemessen hält, die sich jedoch als falsch erweisen können.Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Solche zukunftsgerichteten Informationen stellen die beste Einschätzung des Managements auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen dar. Keine zukunftsgerichtete Aussage kann garantiert werden und die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse können erheblich abweichen. Dementsprechend wird den Lesern empfohlen, sich nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen zu verlassen.