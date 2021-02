Gold Chartanalyse: Unterstützung am Novembertief

Goldpreis Chartanalyse: Mögliche Unterstützung am Novembertief (Chart: TradingView

Der abgebildete Tageschart zeigt die Kursentwicklung des in New York gehandelten Gold-Futures (GC) seit März 2020 bei einem letzten Kurs von 1.783 $. Jeder Kursstab stellt die Kursbewegung für einen Tag dar.Die anfängliche Korrektur vom Allzeithoch bei 2.089,2 $ entwickelt sich mit dem Bruch nach unten zu einem kurzfristigen Abwärtstrend.Nach dem Pullback an die Widerstandszone ist der Goldpreis in der vergangenen Woche unter 1.800 $ gefallen. Die Kursverluste wurden am Novembertief vorerst abgefangen.Die Marken aus November 2020 bilden die möglichen Grenzen einer 200 $ breiten Seitwärtszone. Bei einer Stabilisierung über 1.750 $ könnte sich der Abwärtsdruck in dieser Zone abbauen und durch die Widerstandslinie schieben (grauer Pfeil).Schlusskurse unter dem Novembertief würden weiteren Verkaufsdruck erzeugen und als nächstes Ziel den Bereich um 1.690 $ ansteuern.© Christian Möhrer: Für eine visuelle Darstellung ist weniger oft mehr. So beschränken wir uns im Chart auf bewährte Instrumente. In der Regel kommen die gleitenden Durchschnitte (impleovingverage = SMA) zur Anwendung. Darüber hinaus nahe Unterstützungen und Widerstände sowie kurz- und längerfristige Abwärts- und Aufwärtstrendlinien:• blaue Linie = gleitender Durchschnitt (SMA) aus 20 Perioden• grüne Linie = gleitender Durchschnitt (SMA) aus 50 Perioden• orange Linie = gleitender Durchschnitt (SMA) aus 200 Perioden• schwarz gestrichelte Linie = Unterstützungen und Widerstände aus vorherigen Hochs und Tiefs• grün gestrichelte Linie = Langfristige Aufwärtstrendlinie oder Unterstützung (Serie von Tiefpunkten)• rot gestrichelte Linie = Langfristige Abwärtstrendlinie oder Widerstand (Serie von Hochpunkten)• graue Linie = kurzfristige Trendlinie (temporäre Verwendung)