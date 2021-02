Infla X - Das ist zu viel

Heftige Teuerung, die möglicherweise schon, möglicherweise aber auch nicht Inflation ist: Der US-Produktionskostenpreisindex kam mit 1,2% herein (auf Monatsbasis!). Es kann eine Mangelteuerung sein, es kann Inflation sein, wir wissen es noch nicht.Entschieden zu stark, um sich darauf zu verlassen, dass die Asset-Hausse weiterzugehen gestattet wird, sanken die Kurse der 10-jährigen Staatsanleihen:Die minimale Vorwarnung zur Kurserholung ändert nichts daran. Staatsanleihen sind das, was die Zentralbanken kaufen, wenn sie zusammenbrechende M3 (implodierende M3) durch Schließungen dann durch Primärgeldmengenerhöhung teilersetzen. Sie können und werden in der Regel keinen Kurssturz dieser Staatsanleihen zulassen bzw. haben sie nur 2 Möglichkeiten:a) Noch mehr Staatsanleihen aufzukaufen, um die Kurse zu stützen;b) Durch Worte oder Taten dafür zu sorgen, dass Kupfer z.B. von seinem ATH runterkommt und Investoren wieder in den "sicheren Hafen Staatsanleihe" laufen. Das ist für Gold und Aktien übrigens auch nicht gut.Bisher versuchen immer mehr Marktteilnehmer, sich dem durch Flucht in Cryptos zu entziehen:Der BitCoin macht ein All-Time-High nach dem anderen. Das freut unser Subportfolio C, in welchem wir ja kräftig Cryptos mit an Bord haben. Allerdings sind wir uns nicht sicher, dass der BitCoin gegen eine Aktion wie oben unter b) beschrieben immun wäre. Vorsicht ist also angesagt.Die Charts weisen auch bei Aktienwie auch bei Edelmetallenderzeit kurzfristig nicht mehr in euphorische Regionen.Bleiben Sie gesund, diversifiziert und auf der Hut!© Mag. Christian VartianDas hier Geschriebene ist keinerlei Veranlagungsempfehlung und es wird jede Haftung für daraus abgeleitete Handlungen des Lesers ausgeschlossen. Es dient der ausschließlichen Information des Lesers.