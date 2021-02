Kitco-Umfrage: Stimmung am Goldmarkt wird bearisch

Die Stimmung am Goldmarkt wendete sich zum Negativen, nachdem der Preis auf ein 8-Monatstief fiel, so Kitco News im Rahmen der wöchentlichen Umfrage zu den wöchentlichen Goldpreisprognosen. Die Analysten der Wall Street sind entscheidend bearisch gegenüber der kurzfristigen Prognose des Edelmetalls, während die bullische Stimmung der Kleinanleger auf ein mehrjähriges Tief gefallen ist.Es nahmen diesmal 18 Marktexperten an der Umfrage teil. Davon waren 13 (71%) Befragte der Ansicht, dass der Goldpreis diese Woche fällt. Drei (17%) Analysten waren bullisch eingestellt. Zwei /11%) Befragte blieben dem Edelmetall gegenüber neutral.Außerdem gaben auch 1.292 Kleinanleger ihre Meinung ab. Davon waren 553 (43%) der Ansicht, dass Gold diese Woche steigt. Weitere 512 (40%) prognostizierten einen Goldpreisrückgang, während 223 (17%) Kleinanleger einen Seitwärtsmarkt erwarten.© Redaktion GoldSeiten.de