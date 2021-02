CPM Group: Kurz- und langfristiger Ausblick für Silber

Das auf Rohstoffe spezialisierten Marktforschungsunternehmens CPM Group veröffentlichte kürzlich eine aktuelle Einschätzung zur künftigen Entwicklung der Silberpreise.Insgesamt bleibe man dem weißen Metall gegenüber sowohl kurz- als auch langfristig bullisch eingestellt. Allerdings teile man nicht die Auffassung, dass Silber zeitnah auf ein neues Rekordhoch oder in die Nähe des bisherigen Allzeithoch steigen wird. Jeder starke Preisanstieg zum aktuellen Zeitpunkt wäre der Einschätzung der Autoren zufolge wahrscheinlich nur von kurzer Dauer."Technisch gesehen liegt bei Silber ein aufsteigendes Dreieck vor. Ein Durchbruch über 28 $ würde ein solches charttechnisches Preismuster haben, das eine scharfe Aufwärtsspitze bei Silber signalisiert, auf 30,40 $, 32 $, 33 $ oder sogar 35 $: kurzfristig, ein Spike. Es wäre zu erwarten, dass die Preise schnell wieder zurückfallen würden, so wie sie es nach dem Spike im August 2020 auf 29,92 $ am 7. August und auf 30,35 $ am 1. Februar dieses Jahres taten," heißt es seitens der Analysten.Längerfristig hingegen erwartet die CPM Group, dass die Silberpreise in den nächsten 3 bis 10 Jahren auf ein Rekordniveau steigen werden.© Redaktion GoldSeiten.de