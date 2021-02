Condor Gold beginnt mit Bohrungen auf der Cacao-Ader, um das Potenzial des La India-Projekts zu zeigen

BohrloCollarBohrneVon Bis Bohr*wahAu Ag Sonstiges

(1) Die Methoden, die zur Durchführung der geologischen

Modellierung und Schätzung angewandt wurden, haben sich

gegenüber jenen, die im technischen Bericht beschrieben

wurden, nicht geändert. Die Tagebaumine von Cacao ist

möglich und die Mineralressourcenschätzungen werden

innerhalb der von



Whittle optimierten Minen begrenzt, die SRK auf den

folgenden Parametern basierte: Ein Goldpreis von 1.500 USD

pro Unze Gold ohne Anpassungen. Die Preise beruhen auf

Erfahrungen aus anderen SRK-Projekten. Die Annahmen für

die metallurgische Ausbeute liegen zwischen 91-96% für

Gold, basierend auf den bisher durchgeführten

Testarbeiten. Die Grenzkosten von USD 19,36/t für die

Verarbeitung, USD 5,69/t G&A und USD 2,35/t für den Abbau,

die von der geotechnischen Studie des Unternehmens

definierten Neigungswinkel, die zwischen 40 und 48°

liegen, sowie die Transportkosten von USD 1,25/t wurden zu

den



Mestiza-Erztonnen addiert, um den Transport zur

Verarbeitungsanlage zu

berücksichtigen.





(2) Die unterirdischen Mineralressourcen unterhalb des

Tagebaus werden mit einem Cut-off-Gehalt von 2,0 g/t über

eine Mindestbreite von 1,0 m gemeldet. Die Cut-off-Gehalte

basieren auf einem Preis von 1.500 USD pro Unze Gold und

einer Goldgewinnung von 91 Prozent für die Ressourcen,

Kosten von 19,36 USD/t für die Verarbeitung, 4,55 USD/t

G&A und 50,0 USD/t für den Abbau, ohne Berücksichtigung

der Einnahmen aus anderen

Metallen.

Technisches Glossar



Andesit Eine häufig vorkommende Art von

Vulkangestein mit einer mittleren

chemischen Zusammensetzung, wie sie durch

den Anteil an leichteren Mineralien wie

Quarz und Feldspat im Vergleich zu

schwereren eisen- und magnesiumreichen

Mineralien bestimmt

wird.



Assay / Der Labortest, der durchgeführt wird, um

Analyse den Anteil eines Minerals in einem

Gestein oder einem anderen Material zu

bestimmen. Wird normalerweise als Teile

pro Million angegeben, was einem Gramm

des Minerals (z. B. Gold) pro Tonne

Gestein

entspricht.



Ag Silber

Au Gold

Boiling zone /Wird verwendet, um sich auf Zonen in der

Siedezone Erdkruste zu beziehen, in denen

hydrothermale Flüssigkeiten in

Verdampfung übergehen (sieden). Dies kann

dort geschehen, wo es einen Abfall des

einschließenden Drucks gibt, entweder

wenn die Flüssigkeiten mit niedrigerem

Druck an die Oberfläche oder in die Nähe

der Oberfläche aufsteigen oder wenn durch

tektonische Kräfte hervorgerufene

Bewegungen entlang von Verwerfungsebenen

zu lokalisierten Dilatationsöffnungen

führen. Die Verdampfung der

hydrothermalen Flüssigkeit kann zur

Ablagerung von in Lösung gehaltenen

Mineralien führen, einschließlich

Gold.



Bonanza-Gold Gestein, in der Regel Quarzadern, mit extre

m

hohen

Konzentrationen (Gehalten) an Gold,

typischerweise verwendet, wenn der Gehalt

31 Gramm pro Tonne (1 Unze pro Tonne)

übersteigt.



Brekzie Ein fragmentiertes Gestein, das aus

abgerundeten bis kantigen, gebrochenen

Gesteinsfragmenten besteht, die durch

einen mineralischen Zement oder in einer

feinkörnigen Matrix zusammengehalten

werden. Sie können durch eruptive,

tektonische, sedimentäre oder

hydrothermale Prozesse gebildet

werden.



Chalcedonisch Eine Quarzart, die aus mikroskopischen

oder submikroskopischen Kristallen

besteht. In einer epithermalen Umgebung

wird Chalcedon bei niedrigen Temperatur-

und Druckbedingungen hoch im System

gebildet.



Crustiform Eine Quarzaderstruktur, die

Krustenförmig aufeinanderfolgende, parallel zu den

Aderwänden orientierte Bänder beschreibt

und durch Unterschiede in der Größe der

Kristalle, der Mineralzusammensetzung

oder der Farbe definiert

ist.



DilatationsverZonen, in denen die Bewegung von

werfung Gesteinsmassen entlang einer

Verwerfungsebene dazu führt, dass sich

die Gesteinsmassen auseinander bewegen

und einen offenen Raum entlang der

gesamten oder eines Teils der

Verwerfungsebene bilden. Dies tritt auf,

wenn die Bewegung der Gesteinsmassen

schräg zur Verwerfungsebene verläuft und

kann entlang ausgedehnter Bereiche der

Verwerfung oder in lokalisierten Zonen

aufgrund einer gekrümmten oder

unregelmäßig geformten Verwerfungsebene

auftreten.





Down-dip Weiter abwärts in Richtung der tiefsten

Teile eines Erzkörpers oder einer

Mineralisierungszone.



Epithermal Hydrothermale Lagerstätten, die in

geringer Tiefe unterhalb eines kochend

heißen Quellensystems gebildet werden,

werden üblicherweise als epithermal

bezeichnet, ein Begriff, der von einem

alten System zur Klassifizierung

hydrothermaler Lagerstätten auf der

Grundlage der vermuteten Temperatur und

Tiefe der Ablagerung übernommen

wurde.



Fault / VerwerDie Ebene, entlang der sich zwei

fung Gesteinsmassen in entgegengesetzte

Richtungen bewegt haben oder

gegeneinander

gleiten.



Felsisch Felsisches Gestein, relativ reich an den

Mineralien Feldspat und Kieselsäure. Es

ist ein weit gefasster Begriff, der die

üblichen Intrusivgesteine Granit und

Diorit sowie die vulkanischen Gesteine

Rhyolith und



Dazit umfasst.

Grade / GehaltDer Anteil eines Minerals innerhalb eines

Gesteins oder eines anderen Materials.

Bei Goldmineralisierungen wird dies

normalerweise als Gramm Gold pro Tonne

Gestein (g/t)

angegeben.



g/t Gramm pro Tonne

Heiße Quelle Eine Quelle mit von Natur aus heißem

Wasser, das typischerweise durch

unterirdische vulkanische Aktivität

erhitzt

wird.



Hydrothermal Heißes Wasser, das durch die Erhitzung von

Grundwasser durch oberflächennahe Magmen

entsteht und oft in Verbindung mit

vulkanischer Aktivität auftritt.



Hydrothermale Wässer können erhebliche Konz

entrationen

an gelösten Mineralien enthalten.

Inferred Der Teil einer Mineralressource, für den

Mineral die Tonnage, der Gehalt und der

Resource Mineraliengehalt mit einem geringen Maß

an Sicherheit geschätzt werden können. Er

Vermutete Mine wird auf Grund von geologischen Beweisen

ralressource und einer angenommenen, aber nicht

verifizierten geologischen und/oder

gehaltlichen Kontinuität vermutet. Er

beruht auf Informationen, die mittels

geeigneter Techniken von Orten wie

Aufschlüssen, Gräben, Gruben,



Abbaustätten und Bohrlöcher gesammelt

wurden, die möglicherweise begrenzt oder

von unsicherer Qualität und

Zuverlässigkeit

sind.



Kt Tausend Tonnen

Low sufidationHydrothermale Lagerstätten, die in

Niedrige Sulfi geringer Tiefe unterhalb eines kochend

dierung heißen Quellensystems gebildet werden und

in denen reduzierte, pH-neutrale

Bedingungen

vorherrschen.



MineralressourEine Konzentration oder ein Vorkommen von

ce Material von wirtschaftlichem Interesse

in oder auf der Erdkruste in einer Form,

Qualität und Quantität, die vernünftige

und realistische Aussichten für eine

eventuelle wirtschaftliche Förderung

bietet. Der Ort, die Menge, der Gehalt,

die Kontinuität und andere geologische

Merkmale einer Mineralressource sind

bekannt, werden anhand spezifischer

geologischer Kenntnisse geschätzt oder

anhand eines gut eingegrenzten und

dargestellten geologischen Modells

interpretiert.



NI 43-101 Kanadisches National Instrument 43-101,

ein allgemeiner Standard für die

Berichterstattung über ermittelte

Mineralressourcen und

Erzreserven



Open pit Eine Methode zur Gewinnung von Mineralien

mining aus der Erde, bei der von der Oberfläche

/ aus nach unten gegraben wird, so dass das

Tagebau Erz unter freiem Himmel abgebaut wird (im

Gegensatz zum

Untertagebau).



Phreatische BrFragmentiertes Gestein, das nahe der

ekzien Erdoberfläche durch die Wechselwirkung

von heißem Gestein und kaltem Wasser oder

umgekehrt entstanden ist. Treten häufig

an der Spitze von mineralisierten

epithermalen Goldsystemen

auf.



Pyrit Ein Gesteinsmineral, das aus den Elementen

Eisen und Schwefel

besteht.



Quarz Ein häufiges Gesteinsmineral, das aus den

Elementen Silizium und Sauerstoff

besteht.



Rock chip / Eine Gesteinsprobe, die für die Analyse

Gesteinssplitt von einem oder mehreren eng beieinander

er liegenden Probenpunkten an einem Ort

entnommen wird. Sofern nicht anders

angegeben, ist diese Art von Probe nicht

repräsentativ für die Variation des

Gehalts über die Breite eines Erzes oder

mineralisierten Körpers und die

Untersuchungsergebnisse können nicht für

eine Mineralressourcenschätzung verwendet

werden.



Rhyolith Ein kieselsäurereiches vulkanisches

Eruptivgestein, das von feinkörnigen

Quarz- und Feldspat-Kristallen dominiert

wird.



Sinter Ein Mineralvorkommen, das eine poröse oder

blasige Textur aufweist; seine Struktur

zeigt kleine Hohlräume.



Es kann sich um kieselsäurehaltige oder kal

khaltige

Ablagerungen handeln.

Stockwork / Mehrere miteinander verbundene Adern mit

Erzstock mehr als einer Ausrichtung, die

typischerweise aus millimeter- bis

zentimeterdicken Bruchfüllungsadern und

Äderchen

bestehen.



Strike length Ein flächenförmiger Körper aus

/ kristallisierten Mineralien innerhalb

eines Gesteins, der sich im Allgemeinen

in einer Diskontinuität oder einem Riss

Streichenlänge

zwischen zwei Gesteinsschichten bildet. Wir

tschaftliche

Goldkonzentrationen sind oft in Aderminera

lien

enthalten.

Vein - Ader Die längste horizontale Abmessung eines

Erzkörpers oder einer

Mineralisierungszone.