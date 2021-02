Infografik: Wie Sie gängige Fehler bei Bergbauaktien vermeiden (Teil 5: Finanzierungsstärke)

In Zusammenarbeit mit Eclipse Gold Mining hat Nicholas LePan von Visual Capitalist eine weitere Infografik erstellt, die sich mit dem Thema Bergbauaktieninvestments befasst. Die Grafik trägt den Namen "Wie Sie gängige Fehler bei Bergbauaktien vermeiden (Teil 5: Finanzierungsstärke)" und soll darüber aufklären, auf welche sechs Aspekte man in Bezug auf Projekthistorie und Finanzierungsfähigkeit bei Bergbauunternehmen achten sollte.In der Einleitung heißt es: "Die bisherigen Projekte eines Bergbauunternehmens und sein Finanzierungserfolg stehen in direktem Zusammenhang und können Hinweise auf seinen potenziellen Erfolg liefern."Die in dieser Hinsicht wichtigsten Punkte sind demnach:Bereits erfolgreiche Projekte eines Unternehmens erleichtern es, Kapital von sachkundigen Investoren anzulocken. Ein erfahrenes Team schafft Vertrauen und eröffnet die Möglichkeit, zusätzliches Kapital zu günstigeren Konditionen zu beschaffen.Unternehmen sollten ein Gleichgewicht dabei finden, die Großinvestoren zufrieden zu stellen und ihre Kleinaktionäre zu schützen. Ein Management, das selbst beteiligt ist, stellt sicher, dass es die Interessen dieser beiden Gruppen berücksichtigt.Mangelnde Liquidität einer Aktie kann ein großes Problem darstellen, wenn es darum geht, Investitionen anzuziehen. Investitionen durch größere Akteure wie Fonds und versierte Investoren könnten ausbleiben. Anleger bevorzugen liquide Aktien, die leicht handelbar sind, um von Markttrends profitieren zu können.Unternehmen sollten den Zeitpunkt der Kapitalbeschaffung geschickt wählen, denn der falsche Zeitpunkt kann zu geringem Investoreninteresse führen. Die Orientierung an den Marktzyklen ist hier hilfreich.Das aufgenommenes Kapital muss vom Management klug eingesetzt werden, um die Projekte zu unterstützen und Wert für die Aktionäre zu generieren.Bergbauprojekte erfordern in der Regel mehrere Finanzierungen. Wenn das Management beweist, dass es das Kapital wertschöpfend einsetzt, werden Investoren in schwierigen oder unerwarteten Momenten wahrscheinlich eher weitere Finanzierungen anbieten.Die Infografik finden Sie hier © Redaktion GoldSeiten.de