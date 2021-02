Gratomic Inc. ist schuldenfrei

Toronto, 22. Februar 2021 - Gratomic Inc. (TSX-V: GRAT, OTCQB: CBULF, Frankfurt: CB82) (GRAT oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass es offiziell schuldenfrei ist. Diese Leistung wurde durch die engagierten und strategischen Bemühungen des Managements in den vergangenen Monaten erreicht, die Schulden des Unternehmens erfolgreich zu tilgen.Am 12. Juni 2020 gab das Unternehmen den erfolgreichen Abschluss einer Finanzierung in Höhe von 2,25 Millionen Dollar (die Finanzierung vom April 2020) bekannt, die eine Wandelschuldverschreibung in Höhe von 1,5 Millionen Dollar umfasste. Seither wurden alle ausstehenden Schuldverschreibungen in Stammaktien umgewandelt. Ab Herbst 2020 kam es zu einem systematischen Anstieg des Aktienkurses, der durch die beträchtliche Unterstützung von institutionellen und privaten Investoren gefördert wurde. Das Unternehmen notiert seit 14. Dezember 2020 am OTCQB Venture Market.Der aktuelle Kassenbestand des Unternehmens beläuft sich auf etwa 2,4 Millionen Dollar. Somit verfügt das Unternehmen über ausreichend Kapital, um die Inbetriebnahmephase durchzuführen.Gratomic hat sich in der Grafit-Community zu einer angesehenen Marke entwickelt. Nur sehr wenige Junior-Grafitunternehmen befinden sich in der glücklichen Lage, zu einem solch frühen Zeitpunkt ihrer Entwicklung schuldenfrei zu werden. Da das Unternehmen einen positiven Kassenstand aufweist und die Verarbeitungsanlage Aukam in wenigen Wochen in Betrieb genommen werden wird, befindet sich Gratomic in einer komfortablen Position als führendes Unternehmen der globalen Junior-Ressourcenbranche - im Gegensatz zu den Wettbewerbern in dieser Branche.Gratomic hat in den vergangenen elf Monaten sehr viel erreicht. Das erstklassige Team hat hart daran gearbeitet, das Unternehmen und dessen wichtigstes Aktivum weiterzuentwickeln, um einen grundlegenden Wert für seine Aktionäre zu schaffen. Wir sind stolz auf die harte Arbeit unseres Teams und dankbar für die Unterstützung unserer geschätzten Aktionäre. Wir freuen uns auf überaus interessante Monate März und April, sagte CEO und President Arno Brand.Gratomic wurde 2014 gegründet und richtet sein Hauptaugenmerk auf die geplante Produktion von kostengünstigem, CO2-neutralem, umweltfreundlichem und hochreinem Erzganggrafit, der an die Lieferketten für Elektrofahrzeuge und Energiespeicher geliefert werden soll. Gratomic rechnet mit der vollständigen Betriebsfähigkeit im Jahr 2021.Gratomic ist derzeit mit der Ausarbeitung seiner Pläne für die Mikronisation und Spheronisation des reinen Aukam-Graphits befasst. Dieser bedeutende Meilenstein ist ein weiterer kleiner Teilschritt im geplanten umweltfreundlichen Verarbeitungskreislauf des Unternehmens und soll es ermöglichen, dass der von Natur aus hochreine Graphit den idealen nordamerikanischen Batteriequalitätsstandards für die Verwendung in Lithiumionenbatterie-Anoden entspricht.Das Unternehmen setzt sich für eine Rückverfolgbarkeit vom Abbau bis hin zur Vermarktung sowie eine garantierte Qualitätskontrolle ein. Gewährleistet wird dies durch die dokumentierte Rückverfolgung des gesamten Graphits, der aus dem Vorzeige-Graphitprojekt Aukam gefördert wird. Die Rückverfolgung beginnt im Projekt Aukam und wird während jeder einzelnen Phase des Transports verifiziert.Zwei Abnahme- bzw. Kaufvereinbarungen für den brockenförmigen Graphit aus Erzgangmaterial des Graphitprojekts Aukam, das von Gratomic in Namibia (Afrika) betrieben wird, wurden bereits abgeschlossen. Mit der Vertragserfüllung wird voraussichtlich im ersten Quartal 2021 begonnen. Die Vereinbarungen wurden mit den Firmen TODAQ und Phu Sumika unterzeichnet.TODAQ ist ein innovatives Deeptech-Unternehmen, das Aktiva, Transaktionen und Märkte containerisieren kann, und wird mit Gratomic bei der Rückverfolgung und dem Handel von Rohstoffen von der Mine bis zum Markt zusammenarbeiten. Containerisierte Aktiva sind nachweislich einzigartig, protokollieren unveränderlich, wem sie gehören, weisen eine integrierte intelligente Logik auf, können direkt übertragen werden und sind systemübergreifend kompatibel. Die Eigentümer von Aktiva genießen eine stärkere Kontrolle über ihre Eigentümerschaft, einen Werterhalt beim Handel sowie die Möglichkeit, die Authentizität innerhalb weniger Sekunden nachzuweisen.Phu Sumika ist ein großer, international tätiger Graphitlieferant, der Batterie- und Schmiermittelhersteller beliefert.Die Aktien von Gratomic Inc. werden an der TSX Venture Exchange unter dem Börsenkürzel GRAT, am OTCQB unter dem Kürzel CBULF und an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel CB82 gehandelt.Arno Brand unter abrand@gratomic.ca oder 416 561-4095Melden Sie sich unter www.gratomic.ca/contact/ an, um in unsere E-Mail-Liste aufgenommen zu werden.Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.Zukunftsgerichtete Aussagen: Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die sich auf zukünftige Ereignisse oder Leistungen beziehen und die aktuellen Erwartungen und Annahmen des Managements reflektieren. Solche zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuellen Ansichten des Managements wider und beruhen auf Annahmen des Unternehmens bzw. Informationen, die dem Management derzeit zur Verfügung stehen. Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass diese zukunftsgerichteten Aussagen weder Versprechungen noch Garantien darstellen und Risiken und Unsicherheiten unterworfen sind, welche dazu führen könnten, dass die zukünftigen Ergebnisse erheblich von den erwarteten abweichen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Datum dieser Pressemitteilung und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese zu aktualisieren oder zu berichtigen, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht von den geltenden Wertpapiergesetzen gefordert wird. Sämtliche zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung werden durch diese und andere vorsorgliche Hinweise in unseren Veröffentlichungen bei der kanadischen Wertpapierbehörde (SEDAR/www.sedar.com) eingeschränkt.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!