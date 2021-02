Ronald Stöferle über Gold, Bitcoin und die aktuelle Lage der Finanzmärkte

Daniela Cambone sprach für Stansberry Research kürzlich mit Ronald Stöferle von Incrementum über dessen aktuelle Einschätzung zur Entwicklung des Goldmarktes und der Bitcoin-Rallye.Stöferle ist einer der wenigen Goldverfechter, die auch Bitcoin gegenüber sehr offen sind. Man versuche bei Incrementum, von den Eigenschaften beider Assets zu profitieren. So nutze man neben der altbewährten Vorteile von Gold in den Portfolios auch die Volatilität der Kryptowährung in gewissen Trades aus.Die außerordentliche Rallye Bitcoins auf über 50.000 Dollar sei ein Paradebeispiel für die "Crack-Up Boom"-Theorie (Katastrophenhausse) des österreichischen Ökonomen Ludwig von Mises. "Es scheint, dass die Menschen wirklich das Vertrauen in Papiergeld verlieren, sie wollen in reale Assets investieren und aus meiner Sicht ist das ein sehr gefährliches Marktumfeld, das wir gerade sehen."Einen nennenswerten Anstieg der Realzinsen hält Stöferle für nahezu ausgeschlossen. Ein neuerlicher Taper Tandrum, wie er 2013 beobachtet werden konnte, dürfte heute noch deutlich gravierender ausfallen: "Sollten wir einen zweiten Taper Tantrum erleben, wird dies das Jahr 2013 wie eine Kindergartenparty aussehen lassen." Weiterhin sieht er eine deutlich steigende Inflation voraus.Günstig seien momentan Aktien von Bergbauunternehmen. Interessant seien hier besonders Junior-Entwickler und Silber-Unternehmen.© Redaktion GoldSeiten.de