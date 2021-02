Libero Copper & Gold Corp. schließt Privatplatzierung über 7 Mio. $ ab

Vancouver, 23. Februar 2021 - Libero Copper & Gold Corp. (TSXV:LBC, OTCQB:LBCMF, DE:29H) berichtet, dass die nicht vermittelte Privatplatzierung, die am 3. Februar 2021 bekannt gegeben und am 9. Februar 2021 erweitert wurde (das Angebot), am 22. Februar 2021 abgeschlossen wurde. Das Angebot besteht aus 6 Mio. Einheiten (Einheiten) zu einem Preis von 0,50 $ pro Einheit (das NFT-Angebot) sowie 7.272.726 Einheiten zu einem Preis von 0,55 $ pro Stammaktie (das FT-Angebot), um insgesamt einen Bruttoerlös von 7 Mio. $ zu erzielen. Eventus Capital Corp. war bei dem Angebot als so genannter Finder tätig.Libero hat nur 43 Mio. ausstehende Aktien, verfügt über eine hervorragende Liquidität, ein gestärktes Managementteam und Board of Directors sowie vier wichtige Porphyr-Kupfer-Projekte mit drei vollständig finanzierten Bohrprogrammen, sagte Ian Harris, Chief Executive Officer. Bei einem Kupferpreis von mehr als 4 $ pro Pfund, wird 2021 ein aufregendes Jahr für Libero Copper.Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie und einem halben Stammaktien-Kaufwarrant (jeder ganze Warrant ist ein Warrant). Jeder Warrant berechtigt bis zum 22. Februar 2023 zum Erwerb einer Stammaktie (Warrant-Aktie) zu einem Preis von 0,75 $. Wenn der Schlusskurs der Aktien während eines Zeitraums von zehn aufeinanderfolgenden Handelstagen gleich oder höher als 1 $ ist, hat Libero das Recht, das Verfallsdatum der Warrants zu beschleunigen, indem sie die Inhaber der Warrants mittels einer Pressemitteilung darüber informiert, dass die Warrants an dem Tag verfallen, der 30 Tage nach der Veröffentlichung der genannten Pressemitteilung liegt.Stammaktien, die im Rahmen des FT-Angebots ausgegeben werden, werden als Flow-Through-Aktien bezeichnet (Flow-Through-Aktien). Die Bruttoerlöse aus dem FT-Angebot werden für so genannte Canadian exploration expenses (kanadische Explorationskosten) verwendet, die gemäß der Definition dieser Begriffe im kanadischen Einkommensteuergesetz (Income Tax Act) als flow-through mining expenditures (Flow-Through-Bergbauausgaben) gelten, die (Steuererleichterung wird) auf die ursprünglichen Käufer der Flow-Through-Aktien übertragen werden.Die Nettoerlöse werden für Bohrungen auf den Porphyr-Kupfer-Projekten Big Red, Big Bulk und Esperanza sowie als allgemeines Arbeitskapital verwendet. Eine Finders Fee von 6% wurde in bar oder in Einheiten auf einen Teil des Angebots gezahlt. Die im Rahmen des Angebots ausgegebenen Wertpapiere unterliegen einer gesetzlichen Haltefrist bis zum 23. Juni 2021. Libero erschließt den Wert einer Sammlung von Porphyr-Kupferlagerstätten in ganz Amerika in ertragreichen und stabilen Rechtsgebieten. Das Portfolio des Unternehmens umfasst Big Red (eine neue Greenfield-Entdeckung) und Big Bulk im Golden Triangle in Kanada, Esperanza in San Juan (Argentinien) und die Lagerstätte Mocoa in Kolumbien. Der Ausbau dieser Projekte erfolgt unter der Leitung eines kompetenten und erfahrenen Teams von Fachleuten, die auf eine Erfolgsbilanz bei der Entdeckung, Erschließung von Ressourcen und Genehmigungen in Nord-, Mittel- und Südamerika verweisen können.Ian Harris, Chief Executive Officer+1 604 294 9039info@liberocopper.comTetiana Konstantynivska, Investor Relations+1 778 372 0179konstantynivska@liberocopper.comDie TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung. Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die bestimmte Risiken und Ungewissheiten beinhalten. Alle hierin enthaltenen Aussagen, die sich nicht auf historische Tatsachen beziehen, sind als zukunftsgerichtete Aussagen zu betrachten und beinhalten ohne Einschränkung Aussagen über das Angebot und die Verwendung der Erlöse, die Konsolidierung und zukünftige Geschäftspläne. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf angemessenen Annahmen beruhen, sind die Aussagen nicht als Garantien zukünftiger Leistungen zu verstehen. Die eigentlichen Ergebnisse oder Entwicklungen könnten wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen abweichen. Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, beinhalten Marktpreise, Abbau- und Explorationserfolge, die anhaltende Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungen, die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage sowie behördliche und administrative Genehmigungen, Verfahren und Einreichungspflichten. Es gibt keine Gewissheit, dass sich solche Aussagen als richtig herausstellen werden. Den Lesern wird deshalb empfohlen, solche Ungewissheiten nur nach ihren eigenen Maßstäben zu bewerten. Wir sind nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!