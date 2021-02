CAT Strategic Metals erweitert Mineralexplorationsgebiete in ertragreicher Bergbauregion Carlin Trend

Vancouver, 23. Februar 2021 - CAT Strategic Metals Corp. (CSE: CAT) (FWB:8CH) (CAT oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen die Grundfläche seiner Mineralkonzession Rimrock (Konzessionsgebiet) erweitert hat. Es wurden 64 neue, nicht patentierte Lode Claims im Bereich von Gold-Silber-Zielzonen und einer großen Bentonit-Zielzone abgesteckt und die bereits bestehenden epithermalen Gold-Silber-Zielzonen vom Typ Carlin und Typ Midas innerhalb des Konzessionsgebiets weiter ausgedehnt. Während der Absteckarbeiten im nördlichen Zentrum des Konzessionsgebiets fand man eine neue, bisher unentdeckte epithermale Gold-Silber-Zielzone im Brekziengestein. Das Konzessionsgebiet setzt sich aktuell aus insgesamt 133 nicht patentierten Lode Claims zusammen, die gemeinsam eine Fläche von 1.112 Hektar (2747 Acres) abdecken.Das Goldkonzessionsgebiet Rimrock ist ein Explorationsprojekt, in dem die Gold-Silber-Mineralisierung als epithermale Low Sulfidation-Lagerstätte sowie sedimentgebunden (Typ Carlin) vorliegt. Das Projekt befindet sich inmitten der bedeutendsten Goldbergbaugürtel im Nordosten des US-Bundesstaates Nevada. Rimrock umfasst 133 nicht patentierte Bergbaukonzessionen (Lode Claims) und liegt im Elko County in Nevada, 3 km nördlich der Gold-Silber-Mine Hollister, die von der Firma Hecla Mining betrieben wird, sowie 15 km südöstlich von Heclas Gold-Silber-Mine Midas. Die Mine Hollister ist ein Produktionsbetrieb mit einer Erstreserve von rund 2 Millionen Unzen hochgradigem Golderz mit einem Goldanteil von mehr als 1,3 Unzen pro Tonne. Das Gold- und Silbererz lagert hier unterhalb einer alten Quecksilbermine und eignet sich sowohl für den obertägigen Abbau als auch für die Förderung unter Tag. Für die Mine Midas wurde im Rahmen einer Erstschätzung eine förderbare Erzreserve von 3 Millionen Unzen hochgradigem Gold und 25 Millionen Unzen Silber ausgewiesen. Die Lage entlang des Vulkangürtels des Northern Nevada Rift bietet ein Umfeld, das jenem der Konzession Rimrock sehr ähnlich ist. Rimrock ist zudem direkt in den Carlin Trend eingebettet, der durch das Konzessionsgebiet verläuft, und liegt nordwestlich des Bergbaukomplexes Goldstrike-Carlin-Leeville, der sich in Besitz der Firma Nevada Gold Mines LLC (Barrick und Newmont) befindet. Das Zentrum des Konzessionsgebiets liegt 77 km (46 Meilen) nordwestlich des großen Bergbauzentrums von Elko, wo Förderungen und Explorationsbohrungen stattfinden.Das Projekt Rimrock beherbergt aktuell drei wichtige Zielzonen mit Gold- und Silbererzvorkommen: 1) die Dilatationszone im nördlichen Teil des Konzessionsgebiet, 2) die Brekzienzone im nördlichen Zentrum und 3) die Zielzone Ivanhoe Creek im Süden des Konzessionsgebiets. In diesem Gebiet gibt es mehrere alte Quecksilberminen, von denen eine unmittelbar oberhalb der Golderz-Hauptzone Rhombochasm entlang der Dilatationszone liegt, im Bereich eines großen Verwerfungs-Dilatationsschnittpunkts im Goldtrend Midas. In diesen Gold-Silber-Zielzonen im Projekt Rimrock wurden noch nie zuvor Bohrungen zur gezielten Auffindung einer Gold-Silber-Mineralisierung vom Typ Midas-Hollister durchgeführt, und die Explorationsarbeiten reichten auch nicht weit genug in die Tiefe, um die vorhandenen Zielzonen vom Typ Carlin zu erkunden. Die ungefähre Schwerpunkthöhe der Haupterze bei Hollister ist das Höhenniveau bei 5100 Fuß, was auch der von CAT gewählten Hauptzieltiefe entspricht.Berater des Unternehmens haben im Zuge der jüngsten Absteckarbeiten eine neue, dritte Brekzienzone mit mineralisiertem, brekziösem Rhyolith entdeckt, wodurch eine neue, strukturell gelagerte epithermale Gold-Silber-Zielzone ausgewiesen werden konnte. Es werden weitere geologische Kartierungen sowie geochemische Probenahmen und Analysen eingeleitet, sobald der Schnee im Konzessionsgebiet stärker geschmolzen ist.Es besteht die Überlegung, eine neue geophysikalische Messung mittels induzierter Polarisation entlang von zwei Messlinien im Konzessionsgebiet durchzuführen, um jeweils das Gold-Silber-Potenzial der Mineralisierungen vom Typ Midas und Typ Carlin besser definieren zu können. Die Möglichkeit, dass sich letztere in einer noch nicht erkundeten kuppelartigen Struktur befinden könnte, ist ziemlich spannend. Die epithermalen Gold-Silber-Ziele vom Typ Midas-Hollister in der Dilatationszone, der Brekzienzone und der Zone Ivanhoe Creek lagern mit hoher Wahrscheinlichkeit in einer Tiefe von 300 bis 400 Meter ab Oberflächenniveau. Insgesamt betrachtet birgt das Konzessionsgebiet Rimrock eine Reihe faszinierender Zielzonen, die für eine neue Gold-Silber-Mineralisierung sprechen.CAT hat im Rahmen seiner jüngsten Absteckarbeiten auch einen Großteil der Randzonen einer großen, ausgeprägten Bentonitlagerstätte im Konzessionsgebiet Rimrock erfasst. Diese Bentonitmineralisierung wurde Mitte der 2000er Jahre von der Firma Kent Exploration studiert und abgesteckt und von der Firma Halliburton untersucht. Die Bentonitvorkommen werden auf der Westseite von den Claims der Firma McEwen Mining Inc. begrenzt und im Süden von den Konzessionsgebieten der Hecla Mining Company , der auch die Minen Hollister und Midas gehören.Robert Rosner, Chairman und CEO von CAT, erklärt: Nevada ist für sein enormes Mineralisierungspotenzial und seine erstklassigen Lagerstätten bekannt. Wir sind mit der Ausweitung der Konzessionsfläche unseres strategisch günstig gelegenen Konzessionsgebiets Rimrock in Nevada sehr zufrieden und freuen uns schon darauf, im Rahmen der weiteren Arbeiten das gesamte Potenzial dieser Konzession zu erschließen.Das Unternehmen hat bereits mit den Arbeiten an einem 43-101-konformen technischen Report für das Gold-Silber-Konzessionsgebiet Rimrock begonnen und will diesen noch vor Ende März fertigstellen.Richard R. Redfern (C.P.G. Nr. 10717) hat als qualifizierter Sachverständiger gemäß der Vorschrift National Instrument 43-101 den NI 43-101-konformen Report 2009 sowie die öffentlich zugänglichen Geodaten zum Konzessionsgebiet sondiert und geprüft und zeichnet für die Freigabe des fachlichen Inhalts dieser Pressemeldung verantwortlich. Die Arbeiten des qualifizierten Sachverständigen reichen nicht aus, um das historische Datenmaterial zum Konzessionsgebiet, vor allem im Hinblick auf die benachbarte Au-Ag-Lagerstätte Hollister, zu verifizieren. CAT Strategic Metals Corp. ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf den Erwerb und die Risikominimierung von vernachlässigten Projekten in den erstklassigen und gut etablierten geologischen Regionen Nordamerikas spezialisiert hat. Das Hauptinteresse des Unternehmens gilt jenen Rohstoffen, die aus finanzieller Sicht sowie aus Sicht der globalen Infrastruktur und Energiepolitik von großer strategischer Bedeutung sind. Die Aktien von CAT werden an der Canadian Securities Exchange (CSE) unter dem Börsensymbol CAT und an der Börse Frankfurt unter dem Symbol 8CH gehandelt.FÜR DAS BOARDRobert RosnerChairman, President & CEONähere Informationen über das Unternehmen erhalten Sie auf SEDAR unter www.SEDAR.com oder auf der Website des Unternehmens, www.catstrategic.com, bzw. über das Unternehmen direkt unter der Rufnummer (604) 674-3145.Diese Pressemeldung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse und Zustände und sind daher inhärenten Risiken und Unsicherheiten unterworfen. Die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von jenen abweichen, die derzeit von solchen Aussagen erwartet werden. Bestimmte Risiken im Rahmen dieser Pressemeldung beinhalten Risiken im Zusammenhang mit der geplanten Produktion, einschließlich der Fähigkeit des Unternehmens, seine angestrebten Explorationsrahmen aufgrund regulatorischer, technischer oder wirtschaftlicher Faktoren zu erreichen. Darüber hinaus bestehen Risiken im Zusammenhang mit der Schätzung von Ressourcen und es gibt keine Garantie, dass eine Ressource abgegrenzt oder deren wirtschaftliche Tragfähigkeit nachgewiesen werden kann, was für eine Einstufung als Reserve erforderlich ist. 