Top News - Goldman Currie immer verrückter und Kampf zwischen SLV und PSLV

Die Aussagen von Jeff Currie von Goldman Sachs werden immer seltsamer. Der Silbermarkt soll ein Volumen von 200 Milliarden Dollar haben? Eher ein Ablenkungsmanöver, um die wahre Knappheit des Silbers zu verschleiern und Anleger vom Kauf abzuhalten!Viele Quellen sprechen von knappem Silber und Verschiebungen von SLV zu PSLV finden in großem Umfang statt! Immer mehr Anleger mißtrauen den Großbanken, die mehrfach gerichtlich belangt wurden, und gehen zu Sprott, der einen guten Ruf in der Edelmetallgemeinschaft hat. Die geballte Macht der Kleinanleger ist nicht zu unterschätzen! Auch auf Staatsebene tut sich immer mehr. Der US Bundesstaat Kansas will Silber und Gold ebenfalls zum gesetzlichen Zahlungsmittel erklären.© Jan KneistMetals & Mining Consult Ltd.