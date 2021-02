Trillium Gold will aktualisiertes Strukturmodell bei Newman Todd in Red Lake durch Bohrungen testen

- Neues detailliertes Modell erfasst den Einfluss von Ost/West verlaufenden Strukturen, die mit hochgradigen Abschnitten korreliert sind- Hochgradige Ziele werden definiert, um die Mineralisierung zu erweitern und aufzuwertenVancouver, 23. Februar 2021 - Trillium Gold Mines Inc. (TSXV: TGM) (OTCQX: TGLDF) (FRA: 0702) ("Trillium" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass die Modellierung der Strukturen und der Mineralisierung auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Projekt Newman Todd zahlreiche Bohrziele ergeben hat, um die hochgradige Mineralisierung und die strukturellen Kontrollen besser zu definieren. Die Arbeiten an einem Fächer von Bohrlöchern, die auf hochgradige Strukturen und damit verbundene hochgradige Quarzgänge abzielen, die aus dem angrenzenden Rivard-Teil des Grundstücks stammen, haben begonnen.Der Einfluss von Strukturen und hochgradigen Quarzgängen, die in Aufschlüssen sowohl auf den Grundstücken Newman Todd als auch Rivard beobachtet wurden, wird nun in der neuen Modellierung der Newman Todd Zone (NT Zone) erkannt. Die NT-Zone ist ein 2,2 km langes und bis zu 200 Meter breites strukturelles Ziel, das sich im Red Lake Gold Camp befindet.Aus ersten Kartierungen auf Rivard und einer genauen Inspektion von Satellitenbildern wurde eine Reihe von ost-westlich verlaufenden Strukturen modelliert, die gut mit den hochgradigen Goldabschnitten in den aktuellen und früheren Bohrergebnissen zu korrelieren scheinen (Abbildung 1).Unter Verwendung dieser strukturellen Interpretationen zur Beeinflussung der Erstellung von Gehaltsschalen wurde eine Reihe von diskreten hochgradigen Zielen identifiziert, die nun auf Orientierung und Kontinuität getestet werden können.Ein Fächer von kurzen Löchern, die außerhalb des Azimuts des Großteils der historischen Bohrungen gebohrt werden sollen, wird diese Interpretation bestätigen und Trillium in die Lage versetzen, mit dem Anpeilen und Definieren der höhergradigen Einflüsse zu beginnen, von denen man annahm, dass sie von Beginn des aktuellen Bohrprogramms an wichtig sind.Bill Paterson, Vice President of Exploration bei Trillium Gold, erklärt: "Nach unzähligen Stunden der Durchsicht historischer Daten werden unsere Überlegungen bei der Modellierung der Zone NT endlich anerkannt. Diese ersten Bohrungen werden unsere Interpretation der hochgradigen Abschnitte bestätigen, die in den historischen Bohrungen angedeutet wurden, und werden viele weitere Zielzonen auf und ab der mehr als 2 km langen NT-Zone, die auf unserem Grundstück erkannt wurde, erschließen".https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/56891/TGM_022321_DE.001.pngAbbildung 1: Schnittansicht in Richtung Westen, die die Korrelation zwischen den Ost/West-Strukturen und den Bohrlochergebnissen >3,0 g/t Au (rote Punkte) zeigt.Eine Auswahl der aktuellen und historischen Ergebnisse in der Nähe des Bohrlochfächers umfasst: 5m @ 18,25 g/t Au (von 170m) in NT-062, 2,3m @ 89,69 g/t Au (von 251,7m) in NT-083, 7m @ 32,57 g/t Au (von 193m) und 1m @ 174,11 g/t Au (von 229m) in NT-148, 1m @ 98.6 g/t Au (von 287m) in NT-152, und liegt oberhalb der jüngeren 7,05m @ 15,41 g/t Au (von 226m) in NT20-169, einschließlich 4,3m @ 23,88 g/t Au und 1,12m @ 69,85 g/t.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/56891/TGM_022321_DE.002.pngAbbildung 2: Draufsicht auf den Bohrlochfächer zur Erprobung der strukturell beeinflussten hochgradigen Mineralisierung in der Zone NT. Die dargestellten Gehaltsschalen sind 0,5-1,0 g/t Au (gelb) und >3,0 g/t Au (lila-rot). Die Nord-/Süd-Schnittlinie ist rot dargestellt.Die Bohrungen aus dem Jahr 2013 und früher konzentrierten sich größtenteils auf die Erprobung der Zone NT, indem von der Fußwand aus in Richtung Südosten gebohrt wurde, die nun bekanntermaßen subparallel zu den goldmineralisierten Adern und Strukturen verläuft, wodurch möglicherweise hochgradige Abschnitte fehlen oder ein Großteil der angepeilten Mineralisierung unterschnitten wird. Newman Todd ist ein äußerst aussichtsreiches Ziel, da 41 % der 165 historischen Bohrlöcher Abschnitte mit mehr als 20 g/t Gold über verschiedene Längen aufweisen. Darüber hinaus wurden fast alle Bohrungen in Tiefen von weniger als 400 Metern durchgeführt.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/56891/TGM_022321_DE.003.pngAbbildung 3: Schnittansicht (Blick nach Westen) mit kurzem Off-Section-Bohrloch, um den strukturellen Einfluss auf die hochgradige Goldmineralisierung in der Zone NT zu testen. Die dargestellten Gehaltsschalen sind 0,5-1,0 g/t Au (gelb) und >3,0 g/t Au (lila-rot).Das Red Lake Camp ist bekannt für hochgradige Goldmineralisierungen in der Tiefe. Die Goldmine Red Lake von Evolution Mining reicht derzeit bis in eine Tiefe von mehreren tausend Fuß. Trillium wird weiterhin verschiedene Bohrausrichtungen testen, um ein umfassendes Verständnis der Mineralisierung und ihrer strukturellen Kontrollen zu entwickeln und das Tiefenpotenzial der Zone NT zu testen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Informationen wurden von William Paterson QP, PGeo, VP of Exploration von Trillium Gold Mines, gemäß NI 43-101 geprüft und genehmigt. 