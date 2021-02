Agnico Eagle - Wann wird der Adler wieder flügge?

Noch vor fünf Monaten war Agnico Eagle Mines Ltd. einer der wenigen Minenaktien, die dem Goldpreis auf damals neue Allzeithochs folgen konnten und den Gesamtmarkt deutlich hinter sich lassen konnten. Doch wie so oft folgte nach der Euphorie die Ernüchterung. Fast 34 Prozent hat die Aktie seitdem verloren. Doch es gibt jetzt charttechnische Hoffnung, dass der Adler nochmals flügge wird!In der letzten Analyse vom 24. September 2020 "Agnico Eagle - Wie weiter nach den neuen Allzeithochs? Droht ein riesiges Doppeltop?" wurde explizit vor einem großen Doppeltop gewarnt, das für die Aktie Kurse bis zu 60 USD bedeuten würde, gewarnt. Zitat von damals: "Sollte es die Aktie jetzt nicht mehr schaffen sich nochmals wenigstens auf ca. 80 bis 85 USD aufzuraffen, droht der Weg, der im Chart eingezeichnet ist: Ein Kursrückgang auf ca. 60 USD."Jetzt, fast fünf Monate später, wurde am 19. Februar die Marke von 60 USD erreicht und mit 59,24 USD leicht unterschritten. Agnico Eagle hat in diesem Zusammenhang seit der besagten Einschätzung gute 20 Prozent verloren. Seit dem neuen knappen Rekordhoch im September 2020 sogar fast 34 Prozent. Das Kursziel wurde auf Basis der dort verlaufenden mittelfristigen Unterstützungszone abgearbeitet.Und jetzt wird es entsprechend spannend, ob die Bullen hier in der Tat eine neue Trendwelle auf abermals neue, wenn auch knappe, Rekordhochs (ca. 88/89 USD) einleiten können. Ein erster handfestes Hinweis darauf läge vor, sobald der Aktienkurs über 63 USD sowohl im Tages- als auch im Wochen-Chart steigen würde.© Robert SchröderIhnen gefallen meine Marktkommentare auf goldseiten.de? Lesen Sie auch meine Einschätzungen u.a. zu DAX & EUR/USD und abonnieren Sie meinen Newsletter . Kostenfrei und unverbindlich.Offenlegung gemäß §34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in dem besprochenen Wertpapier derzeit nicht investiert. Die bereitgestellten Informationen spiegeln lediglich die persönliche Meinung des Autors wider, stellen keine Anlageberatung oder Aufforderung zu Wertpapiergeschäften dar und können eine individuelle anleger- und anlagengerechte Beratung nicht ersetzen.