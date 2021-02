Bodenergebnisse von Bam Bam deuten auf neue Kupfer-Intrusionszentren bei Majuba Hill hin

VANCOUVER, 23. Februar 2021 - Bam Bam Resources Corp. (CSE: BBR / OTC: NPEZF / FWB: 4NPB) (Bam Bam oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass mittlerweile die Analyseergebnisse von 399 Bodenproben vorliegen, die an der Ostseite des Intrusionskomplexes im Porphyr-Kupfer-Projekt Majuba Hill in Pershing County (Nevada, USA) entnommen wurden. Die anomalen Kupfer-, Silber-, Molybdän-, Zink- und Goldwerte stimmen mit den im Zuge des Explorationsprogramms 2020 ermittelten Intrusionszentren überein. Die Zusammenführung der Bodenergebnisse mit den geologischen Modellen aus dem Jahr 2020, den historischen geophysikalischen Messungen und den historischen geochemischen Daten hebt zwei neu erkannte Intrusionszentren hervor. Die zusammenfallenden Kupfer-, Silber-, Gold-, Molybdän- und Zinkzonen (Cu, Ag, Au, Mo und Zn) bieten zusätzliche Orientierungspunkte für das Explorationsprogramm 2021.- Die Analyseergebnisse von 399 Bodenproben, die an der Ostseite des Intrusionskomplexes im Porphyr-Kupfer-Projekt Majuba Hill entnommen wurde, liegen vor.- Die Zusammenführung der Bodenergebnisse mit den geologischen Modellen aus dem Jahr 2020 sowie den historischen geophysikalischen und geochemischen Daten führte zur Entdeckung von zwei neuen Intrusionszentren.- Die starke Korrelation der neuen Intrusionszentren mit den historischen geochemischen Daten und geophysikalischen IP-Untersuchungen ist der geochemischen/geophysikalischen Assoziation mit den mineralisierten Intrusionszentren, die in den Tiefenkernbohrlöchern MHB-8 und MHB-9 von Bam Bam erbohrt wurden, bemerkenswert ähnlich.- Die sich überschneidenden Cu-, Ag-, Au-, Mo- und Zn-Zonen bieten zusätzliche Orientierungspunkte für das Explorationsprogramm 2021.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/56895/2021_02_23_BBR_DEPRcom1.001.pngDas Bodenprobenahmeprogramm im Oktober 2020 wurde entlang von Abschnitt 35 durchgeführt. Die privaten Oberflächen- und Mineralrechte an diesem Abschnitt befinden sich zu 100 % im Besitz von Bam Bam Resources. Die Bodenproben wurden so entnommen, dass sie zur Erweiterung der östlichen zuvor gemeldeten Kupfer-, Silber- und Goldzonen (Pressemeldungen von Bam Bam vom 27. April 2020 und 18. Juni 2020) beitragen.Die westlichen bereits gemeldeten Silber- und Goldzonen überschneiden sich deutlich mit der bekannten Oxid-Kupfer-Zielzone, in der die Kernbohrlöcher MHB-1 (74 Fuß/22,5 m mit 0,35 % Cu und 10,2 ppm Ag) und MHB-2 (146 Fuß/44,5 m mit 1,41 % Cu und 97,6 ppm Ag) niedergebracht wurden.Die starke Korrelation der neuen Intrusionszentren mit den historischen geochemischen Daten und geophysikalischen IP-Untersuchungen ist der geochemischen/geophysikalischen Assoziation mit den mineralisierten Intrusionszentren, die in den Tiefenkernbohrlöchern MHB-8 und MHB-9 von Bam Bam erbohrt wurden, bemerkenswert ähnlich. Die weitläufige Chalkopyrit-, Chalkozit- und Bornitmineralisierung in Verbindung mit der weit verbreiteten Pyrit-, Arsenopyrit- und Pyrrhotinmineralisierung, die in MHB-9 und MHB-9 durchteuft wurde, legt nahe, dass die Intrusionszentren bei Majuba Hill möglicherweise mineralisiert sind.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/56895/2021_02_23_BBR_DEPRcom1.002.pngPresident und CEO David Greenway äußert sich hierzu folgendermaßen: Ich freue mich sehr über die Entdeckung der zwei neuen Intrusionszentren. Im Zuge des Eingangs und der Bewertung der Analysedaten aus unserem Explorationsprogramm 2020 wird Majuba Hill nach wie vor erweitert. Die Entdeckung der neuen Intrusionszentren unterstreicht das Potenzial für die Auffindung einer hochgradigen Anreicherung und eines großen Kupfermineralisierungssystems. Dass wir über ein großes Kupferprojekt in einem sicheren Rechtsgebiet verfügen, das zudem solch hervorragende Ergebnisse liefert, ist wirklich eine spannende Sache. Ich freue mich schon auf die Ergebnisse unserer systematischen, mehrphasigen Explorationsarbeiten im Jahr 2021.Majuba Hill ist eine große zusammenhängende Liegenschaft, die den aufstrebenden Kupferbezirk Majuba Hill kontrolliert. Sie liegt nordöstlich von Reno, Nevada. Das Projekt besteht aus weitläufigen Mineral- und Oberflächenrechten im Privatbesitz, patentierten Bergbauclaims sowie staatlichen Claims für den Erzgangbergbau (Federal Lode Mining), die zu 100% von Bam Bam Resources Corp. kontrolliert werden.Das Konzessionsgebiet ist leicht über gut erhaltene Feldwege von rund 40 Kilometern (23 Meilen) Länge zu erreichen, die von der U.S. Interstate 80 abzweigen. Reno und Elko sind die Hauptlieferzentren für Explorations- und Bergbauaktivitäten in Nevada. Die bestehenden Highways reichen für den Transport der schweren Ausrüstung für die Exploration aus. Für die Logistik für die Erschließung würden der 4-spurige Interstate 80 Highway, die Bahnstrecke der Union Pacific und benachbarte Strom-, Erdgas- und Glasfaser-Übertragungswege auf dem Bahn-Highway-Korridor verwendet werden.Der Bergbau ist in der Gegend ein häufiger Beruf und im Gebiet Winnemucca-Lovelock gab es in den letzten Jahrzehnten einige kleine bis erstklassige Minen. In Nevada ist eine gut ausgebildete und im Bergbau erfahrene Arbeiterschaft verfügbar, wenn Arbeitskräfte und Expertise gefordert sind.Die exzellente Lage von Bam Bams Konzessionsgebiet Majuba Hill, mit der bereits bestehenden bergbaufreundlichen Infrastruktur, reduziert die Kosten für die Explorationsprogramme und die zukünftigen Abbautätigkeiten erheblich.Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden, von E.L. Buster Hunsaker III, CPG 8137 überprüft. Er ist ein nicht unabhängiger qualifizierter Sachverständiger im Sinne der kanadischen Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43- 101). Bam Bam Resources Corp. (CSE: BBR / OTC: NPEZF / FWB: 4NPB) beschäftigt sich mit der Identifizierung, der Prüfung und dem Erwerb von Kupfer- und Kupfer-Silber-Gold-Aktiva in fortgeschrittenem Stadium. Das ist eine direkte Reaktion auf die wachsende, weltweite Nachfrage nach und die nicht ausreichende Versorgung mit Edelmetallen, was durch den Green New Deal in den USA und den meisten anderen entwickelten Ländern mit ähnlichen Programmen gegen den Klimawandel hervorgerufen wird. Solche Programme sind stark abhängig von Silber, Gold und insbesondere Kupfer, um E-Fahrzeuge und andere erneuerbare Energiequellen zu produzieren und die für saubere und erschwingliche Elektrizität nötige Infrastruktur aufzubauen.Sein Vorzeigeprojekt ist das Kupfer-Silber-Gold-Projekt Majuba Hill, das 156 Meilen außerhalb von Reno (Nevada, USA) liegt. Der Auftrag des Managements besteht darin, sein Hauptaugenmerk auf sichere, bergbaufreundliche Rechtsprechungen und Regierungsbestimmungen zu richten, die Bergbaubetriebe unterstützen. 