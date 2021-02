Jim Rogers: Warum ich mehr Gold & Silber kaufe

GoldCore.com veröffentlichte gestern ein Interview mit Jim Rogers, in welchem der bekannte Investor erklärt, warum er plane, zu einem günstigen Zeitpunkt weiteres Gold und Silber zu kaufen.Rogers warnt vor den Auswirkungen, die das enorme Gelddrucken der Notenbanken auf die Preise von Finanzanlagen haben wird. Zudem existieren seiner Meinung nach derzeit in verschiedenen Aktienmärkten, Anleihenmärkten und Immobilienmärkten weltweit Blasen. Es könne sogar zu einer noch stärkeren Blasenbildung kommen, bevor eine tiefe Korrektur einsetze.Weiterhin seien Rohstoffe nach wie vor unterbewertet. Besonders Silber, das 40% unter seinem Allzeithoch liegt, sei für eine deutliche Aufwärtsbewegung in den nächsten Jahren aufgestellt.Rogers empfiehlt entsprechend, Gold und Silber als eine Art von Versicherungspolice zu kaufen. Der beste Weg hierfür sei der Kauf und die Lagerung physischer Münzen und Barren.© Redaktion GoldSeiten.de