Virtuelle Präsentation: Golds Rolle in einem Portfolio

Claire Lincoln, Head of Sales für den Wirtschaftsraum EMEA beim World Gold Council stellte in einer virtuellen Präsentation anhand diverser Charts und Grafiken jüngst einige allgemeine Informationen über das Edelmetall Gold dar und informierte über dessen Rolle und Vorteile in einem Portfolio.Neben die Eigenschaften von Gold als Diversifikator und Vermögensspeicher spricht die Expertin über die Entwicklung der Nachfrage sowie über die Aussichten für die Entwicklungen im Jahr 2021.Das Video finden Sie hier © Redaktion GoldSeiten.de