Palladium - unverändert stabil in luftiger Höhe

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Im Gegensatz zum unlängst am 22. Februar analysierten Platin, verhalt sich das ebenfalls als Industrie-, Edel-, und Weißmetall bekannte Palladium eher stabil. Dies zudem in luftigen Höhen, welche Platin selbst offenbar noch vor sich hat. Faktisch unterstreicht das stabile Verhalten das weiterhin bestehende Interesse der Nachfrager/Investoren.Grundsätzlich gilt es dabei die unverändert bestehende Range im oberen Widerstandsbereich bei 2.455 USD sowie im unteren Unterstützungslevel bei 2.170/2.180 USD zu beachten. Ein Verlassen dieser Range dürfte eine nachfolgende Entwicklung zur Folge haben. Nach oben hin raus würde dies bullisches Potenzial von mehr als 500 USD je Unze in Richtung 3.000 USD bedeuten. Abgesehen von der saisonal leichten Schwäche bis Mitte März, sollte es spätestens ab dann, begünstigenden Rückenwind für die Bullen geben.Unterhalb von 2.170 USD geht der Punkt hingegen an die Bären, sodass man Folgeverluste bis 2.000 USD und ggf. sogar 1.600 USD einkalkulieren sollte.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.