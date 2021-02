Trillium Gold schließt Vereinbarung zum Erwerb von 80% des Grundstücks Gold Centre ab

Vancouver, 24. Februar 2021 - Trillium Gold Mines Inc. (TSXV: TGM) ("Trillium" oder das "Unternehmen") gab heute bekannt, dass die TSX Venture Exchange das definitive Joint-Venture-Abkommen mit Rupert Resources Ltd. genehmigt und das Unternehmen dieses abgeschlossen hat. Dieses Abkommen berechtigt Trillium zum Erwerb einer 80 %-Beteiligung am Grundstück Gold Centre, das sich unmittelbar neben und entlang des Streichs der Mine Campbell-Red Lake von Evolution Mining befindet.Die Bedingungen des Joint-Venture-Abkommens sind in der Pressemitteilung von Trillium vom 31. August 2020 dargelegt. Das Unternehmen hat bei Abschluss des Abkommens 500.000 Stammaktien an Rupert Resources ausgegeben, die einer viermonatigen Haltefrist unterliegen, die am 24. Juni 2021 endet.Am 9. Februar 2021 meldete Trillium den Erhalt einer Bohrgenehmigung für das Grundstück Gold Centre. Das Unternehmen hat eine Kombination aus neuen Bohrlöchern geplant, um die flachere sulfidische Mineralisierung anzupeilen, die jener der Zone Far East bei den Red Lake Operations ähnelt, sowie tiefere Bohrlöcher, die sowohl die hochgradige als auch die sulfidische Mineralisierung anpeilen sollen.Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Donna Yoshimatsu, VP Corporate Development and Investor Relations unter dyoshimatsu@trilliumgold.com , (416) 722-2456, oder info@trilliumgold.com , 604-688-9588.Besuchen Sie unsere Website unter: www.trilliumgold.comIm Namen des Vorstandes Trillium Gold Mines Inc."Russell Starr"Russell Starr, Präsident, CEO und DirektorIn Europa:Swiss Resource Capital AGJochen Staigerinfo@resource-capital.chwww.resource-capital.ch Trillium Gold Mines Inc. ist ein wachstumsorientiertes Unternehmen mit Sitz in British Columbia, das sich mit dem Erwerb, der Exploration und der Erschließung von Mineralgrundstücken im Red Lake Mining District im Norden Ontarios befasst. Das Unternehmen hat vor kurzem seine Beteiligungen in den Grünsteingürteln Confederation Lake und Birch-Uchi sowie in sehr aussichtsreichen Grundstücken in Larder Lake, Ontario, und den Gebieten Matagami und Chibougamou in Quebec erweitert.Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen, die bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren beinhalten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse wesentlich von den derzeitigen Erwartungen abweichen. Die Leser werden davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen, die nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung Gültigkeit haben. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.