Outcrop Gold Corp. als TSX Venture 50 Company ausgezeichnet

Vancouver, 24. Februar 2021 - Outcrop Gold Corp. (TSXV: OCG, OTCPK: MRDD.F, DE: MRG1) (Outcrop) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen in die Liste der TSX Venture 50 für das Jahr 2021, ein Ranking der leistungsstärksten an der TSX Venture Exchange notierten Unternehmen, aufgenommen wurde. Outcrop landete in der Kategorie Bergbausektor mit einem 1.381%igen Anstieg seiner Marktkapitalisierung und einem 392%igen Anstieg seines Aktienkurses im Jahr 2020 auf dem vierten Platz.Die TSX Venture 50 ist ein jährliches Ranking der leistungsstärksten notierten Unternehmen aus fünf Industriesektoren: Clean Technology & Biowissenschaft, diversifizierte Industrien, Energie, Bergbau und Technologie. Ausgewählt wurden die Gewinner anhand von drei gleich gewichteten Kriterien: Wachstum der Marktkapitalisierung, Anstieg des Aktienkurses und Handelsvolumen für das Jahr, das am 31. Dezember 2020 endete. Ein kurzes Video über Outcrop, in dem diese Leistung hervorgehoben wird, finden Sie unter www.tsx.com/venture50 bzw. unter dem folgenden Link:TMX-Interview mit Joe Hebert, President und CEO von Outcrop(https://vimeo.com/508704337/8d7af1e7b4)Es ist uns eine Ehre, von der TSX Venture Exchange als eines der zehn führenden Unternehmen in unserem Sektor anerkannt zu werden, freut sich Joe Hebert, President und CEO von Outcrop. Wir haben harte Arbeit geleistet, um durch Bohrungen im Bereich mehrerer Entdeckungen bei Santa Ana in Kolumbien im Jahr 2020 Werte zu schaffen. Für 2021 haben wir uns vorgenommen, Santa Ana als ein erstklassiges Silbergebiet zu etablieren, andere Projekte in unserem Portfolio auszubauen und die hervorragende Plattform, die uns die TSX bietet, weiterhin wirksam einzusetzen.Outcrop ist ein in Kolumbien aktiver, hybrider Entwickler von Schürfgebieten und erwirbt Gold- und Silberexplorationsprojekte mit erstklassigem Entdeckungspotenzial. Outcrop führt seine eigene Exploration auf Basisebene durch und wendet dann ein Joint-Venture-Geschäftsmodell auf seine Projekte an, um die Beteiligung der Investoren an den Entdeckungen zu maximieren und das finanzielle Risiko zu minimieren. Outcrop hat sieben Hauptprojekte in Kolumbien. Die anderen Projekte von Outcrop stehen für Joint Ventures zur Verfügung. Outcrop konzentriert sich weiterhin auf Bohrungen und die Risikominderung im Zusammenhang mit dem hochgradigen Silberprojekt Santa Ana.FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS:Joseph P Hebert, Chief Executive Officer+1 775 340 0450hebert@outcropgoldcorp.comwww.outcropgoldcorp.comMars Investor Relations+1 647 557 6640ocg@marsinvestorrelations.comDie TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung. Bestimmte Informationen in dieser Pressemitteilung stellen zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze dar. Im Allgemeinen können zukunftsgerichtete Informationen durch die Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie potenziell, wir glauben oder Variationen solcher Wörter und Ausdrücke oder durch Aussagen, wonach bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten werden, identifiziert werden. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Meinungen und Schätzungen des Managements zum Zeitpunkt der Abgabe solcher Aussagen und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse, das Aktivitätsniveau, die Leistung oder die Erfolge von Outcrop wesentlich von denen unterscheiden, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Dazu gehören unter anderem der Erhalt aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen; Kapitalausgaben und andere Kosten; Finanzierungs- und zusätzliche Kapitalanforderungen; der Abschluss von Due-Diligence-Prüfungen; die allgemeine Wirtschafts-, Markt- und Geschäftslage; neue Gesetze; Ungewissheiten, die sich aus möglichen Verzögerungen oder Änderungen von Plänen ergeben; politische Ungewissheiten und die Lage der Wertpapiermärkte im Allgemeinen. Obwohl sich das Management von Outcrop bemüht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen können, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen unterscheiden, die in zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen enthalten sind, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen können, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als wahrheitsgemäß herausstellen. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können unter Umständen wesentlich von solchen Aussagen abweichen. Die Leser werden daher darauf hingewiesen, dass zukunftsgerichtete Aussagen bzw. zukunftsgerichtete Informationen nicht verlässlich sind. Outcrop hat nicht die Absicht, zukunftsgerichtete Aussagen oder zukunftsgerichtete Informationen, auf die hier Bezug genommen wird, zu aktualisieren, sofern dies nicht in den geltenden Wertpapiergesetzen gefordert wird.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!