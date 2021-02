Endeavour Mining Corp.: Positive Studien nachbörslich

Endeavour Mining, die gestern erneut Federn lassen musste (-3,60%) brachte nachbörslich gleich zwei positive Vormachbarkeitsstudien: Link Einmal eine Studie für das Fetekro Goldprojekt in der Elfenbeinküste und eine PFS für das Kalana Goldprojekt in Mali.Fetekro zeigt ein Minenleben von 10 Jahren, basierend auf den Reserven und soll pro Jahr durchschnittlich 209.000 Unzen Gold zu 838 USD All-In-Kosten produzieren! Bei einer Goldpreisannahme von konservativen 1.500 USD ein NPV von 479 Millionen USD bei einem IRR von 33%.Das Kalana Projekt, welches man durch die Übernahme von Avnel erworben hat, soll ein Minenleben von 11 Jahren haben und die jährliche Produktion soll bei 150.000 Unzen zu All-In-Kosten von 901 USD liegen. Der IRR mit 49% bei einem Goldpreis von 1.500 USD lässt auf eine extrem schnelle Rückzahlung der Kapitalinvestitionen hoffen.Das Upside sehen wir in den Preisempfindlichkeitsanalyse:Würden die Projekte mit einem Goldpreis von 1.800 USD kalkuliert, würden die NPV´s auf 1,08 Milliarden bzw. 875 Millionen USD steigen und die Kapitalrückzahlung für die Investitionen würden in 2 bzw. in unter einem Jahr (Kalana) möglich sein.Einmal mehr zeigt Endeavour , welche organischen Wachstumsoptionen die Firma im Portfolio hat. Beide Projekte könnten zusammen pro Jahr 350.000 Unzen Gold zu All-In-Kosten von deutlich unter 1.000 USD produzieren und dies mit Laufzeiten von mehr als 10 Jahren. Der Preis für Endeavour liegt derzeit bei 25,50 CAD, der Wert der Aktie liegt meiner Meinung nach aber bei >40 CAD!© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.