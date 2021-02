Steve Hanke  Todesspirale für Bitcoin auf Null und ein verwirrter Fed-Chairman

David Lin sprach für Kitco News gestern mit dem Wirtschaftsprofessor Steve Hanke über die jüngsten Aussagen des Vorsitzenden der US-Notenbank vor dem Kongress in dieser Woche sowie über seine Einschätzung von Bitcoin.Hanke widerspricht der Aussage Jerome Powells, dass das Wachstum der Geldmenge nicht zur wirtschaftlichen Expansion oder Inflation beitragen würde.Powell hatte erklärt, dass es eine Zeit gegeben habe, in der Geldmengenaggregate wichtige Einflussfaktoren für die Inflation waren, und dass dies schon lange nicht mehr der Fall sei. Weiterhin sagte der Fed-Chairman, dass die Korrelation zwischen verschiedenen Aggregaten wie M2 und der Inflation sehr gering sei.Hanke findet dazu klare Worte: "Chairman Powell ist eindeutig verwirrt. Ich kann nicht glauben, dass der Vorsitzende einer Zentralbank das tatsächlich gesagt hat. [...] Breite Geldmengenmaße sind sehr eng an das nominale BIP gekoppelt, und das nominale BIP beinhaltet das reale Wirtschaftswachstum plus Inflation."In Bezug auf Bitcoin erklärt der Professor der Johns Hopkins University, es sei nur eine Frage der Zeit, bis die Kryptowährung eine Todesspirale auf ihren wahren inneren Wert erleben werde. Der fundamentale Wert Bitcoins sei Null, da es kein Einkommen generiere. "Wenn man sich die vierzehn Komponenten von M4 anschaut – das ist das breiteste Maß für Geld in den Vereinigten Staaten – zahlen zehn dieser Komponenten, wie z.B. Treasury Bills, Zinsen. Bitcoin zahlt keine Zinsen."© Redaktion GoldSeiten.de