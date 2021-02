Peter Marrone  Warum Goldpreise deutlich steigen werden

Daniela Cambone sprach für Stansberry Research kürzlich mit Peter Marrone, dem Executive Chairman des kanadischen Bergbauunternehmens Yamana Gold über seine Einschätzung zur künftigen Entwicklung der Goldpreise und die Zurückhaltung der Anleger bei Bergbauaktien.Marrone erklärt, dass die aktuelle Korrektur der Preise des Edelmetalls gesund sei, es schließlich aber wieder zu Preissteigerungen kommen werde: "Ich bin von dieser Korrektur nicht überrascht. Seit letztem Jahr sage ich, dass Gold sich selbst überholt hat, aber ich wäre sehr verwundert, wenn die Wirtschaft nicht überhitzen würde."Man dürfe sich nicht immer an der Wirtschaft orientieren, da Gold eine emotionale Komponente habe, die mitunter zu einer unerwarteten Entwicklung führe. Die Vergangenheit liefere aber oft gute Anhaltspunkte.Marrone rechnet damit, dass das gelbe Metall von einer steigenden Inflation profitieren wird. Es existiere momentan durch die Lockdowns eine enorm hohe angestaute Nachfrage, beispielsweise nach Restaurantbesuchen, Reisen, Einkäufen etc. Wenn diese Nachfrage entfesselt werde und ein inflationärer Zyklus beginne, dürfte der Goldpreis deutlich anziehen. Dies werde letztlich auch die Goldbergbauaktien steigen lassen.In Bezug auf Bitcoin erklärt der Bergbauexperte, dass seiner Meinung nach in einem Portfolio durchaus sowohl Gold als auch Kryptowährungen vertreten sein könnten.© Redaktion GoldSeiten.de