Goldman Sachs senkt Goldpreisprognose

Wie Kitco News berichtet, rechnen die Analysten von Goldman Sachs zwar weiterhin damit, dass der Goldpreis zulegen wird, haben jedoch ihr Kursziel für 2021 gesenkt. Demnach geht man bei der Investmentbank derzeit davon aus, dass das gelbe Metall in diesem Jahr auf 2.000 USD steigen wird, nicht wie bislang angenommen auf 2.300 USD.Die Analysten glauben, dass sich die höheren Realzinsen bereits im Preis des Edelmetalls widerspiegeln und sich der Anstieg fortsetzen könnte, sobald die höheren Zinsen vollständig eingepreist sind.Der Goldpreis ist zuletzt unter Druck geraten, da Anleger den Anstieg der Treasury-Renditen in den USA zum Anlass nahmen, in Anleihen zu investieren. Diese Entwicklung habe zu einer unterdurchschnittlichen Performance des Metalls geführt.© Redaktion GoldSeiten.de