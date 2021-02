Bloomberg  Gold ein gutes Investment im 21. Jahrhundert?

Die Nachrichtenagentur Bloomberg veröffentlichte auf ihrer Webseite gestern ein kurzweiliges Video zum Thema Gold.Die zentralen Fragen des Moderators Henry Baker, "Ist Gold ein gutes Investment?" und "Sollte ich es über einen TV-Werbespot kaufen?", werden nach einem kurzen geschichtlichen Anriss über das gelbe Metall beantwortet.Gold werfe zwar an sich keine Rendite, Dividende oder Ähnliches ab und berge neben Gewinnpotenzial auch die Gefahr von Kursverlusten, doch es stabilisiere ein Portfolio. Der Grund dafür sei sein zu anderen Anlagen gegensätzliches Verhalten: Im Fall eines Aktiencrashs fließe beispielsweise ein Teil der Gelder in das Edelmetall, wodurch es mitunter zu starken Preisanstiegen komme, erklärt David Fickling von Bloomberg Opinion.Weiterhin wird durch den früheren Director der US Mint Edmund Moy die Prägestätte, ihre Verkaufsstrategie und ihre bekannteste Bullionmünze, der American Gold Eagle, vorgestellt.Anschließend kommt ein sogenannter "Stacker", also Münzsammler, zu Wort und beschreibt die möglichen Vorgehensweisen und die Vorzüge des anonymen Gold- und Silberbesitzes.© Redaktion GoldSeiten.de