Inflation hat es auf Ihren Reichtum abgesehen - Was tun?

Die Inflation ist zurück in die Köpfe der Investoren gekehrt und einige fragen sich vielleicht, wie sie ihre Portfolios positionieren können, um dieses mögliche, neue Übel zu konfrontieren. Es ist viele Jahre her, seit steigende Preise eine echte Sorge waren, doch es gibt derzeit zahlreichen Inflationsdruck, sowohl kurz- als auch langfristig, den Investoren im Blick behalten sollten.Die geldpolitischen Entscheidungsträger sagen uns, dass wir uns um nichts Sorgen machen müssen. Kürzlich versuchte der Fed-Vorsitzende, Jerome Powell, die Inflationssorgen kleinzureden, als er vor dem Kongress aussagte, dass "Preise besonders gedämpft bleiben" würden, selbst in den Sektoren, die von der Pandemie am härtesten getroffen wurden.Powell liegt nicht falsch - wenn wir die Inflation anhand des bevorzugten Maßstabs der Regierung messen, dem US-Verbraucherpreisindex (CPI). Laut dem CPI stiegen die Preise im Januar im Jahresvergleich um nur 1,4%, weit unter dem Zielwert der Fed von 2%. In den vergangenen 10 Jahren lag der monatliche Durchschnittswert bei lauwarmen 1,7%. Doch andere fangen an, die Genauigkeit des CPI in Frage zu stellen. Ich denke, dass die meisten Amerikaner eine Vielzahl von Praxisbeispielen für Preise von Alltagsgegenständen nennen könnten, die im vergangenen Jahr um mehr als 2% gestiegen sind.Nehmen wir beispielsweise Lebensmittelpreise her. Laut dem FAO Food Price Index der United Nation stieg ein Warenkorb an Lebensmittelrohstoffen im Januar den achten, aufeinanderfolgenden Monat und erreichte seinen höchsten Monatsdurchschnitt seit Juli 2014. Vor allem der Preis für Pflanzenöl ist auf mehrjährige Hochs gestiegen; das ist größtenteils exzessiven Regenfällen in Indonesien und Malaysia zu verdanken, die die Produktion von Palmöl beeinflussten.Der schockierende Anstieg der internationalen Lieferkosten erhöhte die Lebensmittelpreise weiter. Lieferkettenstörungen wie eine Knappheit von Containern und Hafenüberlastungen haben die Lieferkosten eines 12-Meter Containers über 4.000 Dollar befördert, ein Anstieg von den 1.500 Dollar vor nur einem Jahr. Die Lieferraten aus dem fernen Osten nach Europa sind am stärksten gestiegen und legten in einigen Fällen sogar um das 10- bis 15-Fache zu. In einer Pressemitteilung vom 17. Februar schrieb die Global Shippers' Alliance, dass Lieferanten weltweit "wütend über den chaotischen Liefermarkt und fehlende Lösungen" seien.Natürlich stellt dieser Inflationsdruck nur kurzfristige Risiken dar und wird wahrscheinlich nicht bestehen bleiben. Die himmelhohen Lieferraten sind "nicht nachhaltig" und sollten "sich mittelfristig einpendeln, sobald sich die Störungen der Lieferketten entspannen, da die Industrie sehr kompetitiv ist", so Fitch Ratings.Inflationierte Lebensmittelpreise und Lieferkosten werden sich wahrscheinlich selbst lösen. Dasselbe kann man jedoch nicht von der Regierungspolitik sagen, die wir für einen Vorläufer der Veränderung halten. Sollte Joe Bidens massives Erholungspaket über 1,9 Billionen Dollar genehmigt werden, wird der Präsident dieses wahrscheinlich vor Mitte März unterzeichnen, was es zum zweiten Paket über Billionen Dollar innerhalb der letzten 12 Monate macht.PIMCO-Volkswirtschaftler Libby Cantrill und Tiffany Wilding prognostizieren, dass der zusätzliche Stimulus - einschließlich 1.400-Dollar-Schecks an qualifizierte Amerikaner - das US-amerikanische Wirtschaftswachstum in diesem Jahr auf 7% bis 7,5% befördern könnte, "Niveaus, die man seit Anfang der 1980er und davor Mitte der 1960er Jahre nicht gesehen hat." Der Nachteil könnte eine Inflation sein, wie wir sie seit der 1970er Jahre nicht mehr erlebt haben. Cantrill und Wilding scheinen nicht zu glauben, dass dies wahrscheinlich ist, doch "die Inflation könnte letztlich die Zielwerte der Zentralbanken übersteigen."Wir wissen noch immer nicht, ob der Gesetzesentwurf eine bis 2025 anzuwendende staatliche Mindestgehaltserhöhung von 15 Dollar in der Stunde enthalten wird, was fast sicherlich zum Anstieg der Verbraucherpreise beitragen würde. Das war einer der wichtigsten Punkte einer Studie, die 2017 von Volkswirtschaftlern der Boston Federal Reserve durchgeführt wurde.Das Team fand heraus, dass eine Erhöhung des Mindestgehalts von 10% in einer Metropolregion "mit einer allgemeinen Inflationsrate assoziiert wird, die 8 Basispunkte höher liegt" als in anderen Gebieten, die keine Gehälter erhöhten. 15 Dollar in der Stunde stellt eine Erhöhung um 107% des aktuellen Mindestgehalts dar. Unter Verwendung der Kalkulationen der Boston Fed würde dies fast einen Prozentpunkt zur jährlichen Inflation hinzuzufügen.