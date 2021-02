Setzt sich der Preisanstieg von Platin fort? - Trevor Raymond

David Lin sprach für Kitco News kürzlich mit Trevor Raymond über dessen aktuelle Einschätzung des Platinmarktes.Der Director of Research des World Platinum Investment Council sieht weitere Preisanstiege für das Edelmetall voraus, das sich in diesem Jahr bereits außergewöhnlich gut entwickelt hat. "Was wir in diesem Zeitraum gesehen haben, ist einfach mehr Sichtbarkeit für Platin, und ich denke, es geht wirklich um Nachfragewachstum, Einschränkungen beim Angebot und mehr Sichtbarkeit", so Raymond. "Was während der COVID-Pandemie passiert ist, ist, dass die Welt sich mehr bewusst darüber geworden ist, dass die Wasserstoffwirtschaft wohl eine Gewissheit ist." Platin kommt bei der Wasserstofftechnologie als Katalysator zum Einsatz.Ein weiteres Indiz für steigende Platinpreise sieht der Experte im historischen Verhältnis des Metalls zu Gold. So handelte Platin in der Vergangenheit mit einem Aufpreis im Vergleich zu Gold. Aktuell ist dies nicht der Fall, was laut Raymond für eine Unterbewertung Platins sprechen könnte.© Redaktion GoldSeiten.de