WGC: Der chinesische Goldmarkt im Januar

Der World Gold Council veröffentlichte auf seinem Goldhub-Blog vergangene Woche Informationen zur Entwicklung des chinesischen Goldmarktes im Januar. Das Reich der Mitte hat sich in den vergangenen 20 Jahren zum führenden Goldmarkt entwickelt.• Sowohl der LBMA Gold Price AM in US-Dollar als auch der Shanghai Gold Benchmark PM in Renminbi gingen während des ersten Monats des Jahres 2021 leicht zurück.• Die chinesische Wirtschaft zeigte im Januar weitere Anzeichen von Stabilisierung.• Das Interesse der lokalen Anleger am Au(T+D) und an Gold-ETFs nahm ab:- Das Handelsvolumen des Au (T+D) ging im Vergleich zum Vormonat um 11% und im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 30% zurück.- Die gesamten Bestände in chinesischen Gold-ETFs gingen innerhalb des Monats um 1,5 Tonnen zurück.• Die Goldabhebungen an der Shanghai Gold Exchange (SGE) pendelten sich im vergangenen Monat bei 159 Tonnen ein – im Vergleich zu 162 Tonnen im Dezember –, da die Goldverkäufe vor dem chinesischen Neujahrsfest (CNY) weiterhin rege waren.• Der durchschnittliche monatliche Goldpreis-Spread zwischen Shanghai und London drehte zum ersten Mal seit 11 Monaten in den positiven Bereich und lag bei durchschnittlich 1,1 US$/oz.• Die Goldreserven der People's Bank of China beliefen sich Ende Januar auch weiterhin auf 1.948 t, was 3,5% ihrer Gesamtreserven entspricht. Die chinesische Zentralbank hat ihre Goldreserven seit September 2019 nicht verändert.Weitere Informationen und interessante Grafiken finden Sie unter www.gold.org © Redaktion GoldSeiten.de