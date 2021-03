Gold, GDX, Renditen!

Beginnen wir mit den Renditen. Diese gaben am Freitag in allen Laufzeiten nach! Gold reagierte noch nicht, doch ich denke, sobald wir eine Bestätigung sehen (ein bis zwei Tage), dass das Top bei den Renditen womöglich eingezogen ist, wird Gold steigen.Folgende Charts sind wichtig.Die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihen.Am Freitag war die Rendite rückläufig und wenn die GAP´s geschlossen werden, dann müsste sie in den nächsten Monaten wieder auf unter 1,20 % fallen, vielleicht auch wieder auf unter 1%. Im Extremfall gibt es noch eine offene Kurslücke bei 0,60%:Am Freitag hatte ich auf den TLT-ETF hingewiesen, ein beliebter ETF mit Anleihen >20 Jahren. Am Donnerstag massives Volumen auf dem ETF und vieles spricht dafür, dass der Donnerstag ein Kapitulationstag war. Am Freitag dann starke Käufe in dem ETF: