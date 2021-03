Platinproduktion 2020 deutlich gesunken

Wie Kitco unter Berufung auf vorläufige Daten der U.S. Geological Survey (USGS) meldet, erreichte die weltweite Platinproduktion aus dem Bergbau im vergangenen Jahr insgesamt 170 Tonnen, was einem Rückgang von 9% im Vergleich zu den 186 Tonnen im Jahr 2019 entspricht.Der Behörde zufolge sank die südafrikanische Platinproduktion im Jahr 2020 im Vergleich zum Vorjahr um 10% auf 120 Tonnen. Als Gründe werden vorübergehende Schließungen im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie sowie gestiegene Arbeitskosten, erhöhte Stromkosten, eine unzuverlässige Stromversorgung und Herausforderungen im Zusammenhang mit dem Abbau in der Tiefe genannt.Laut Schätzungen der USGS belaufen sich die weltweiten PGM-Ressourcen auf über 100.000 Tonnen, wobei sich die größten Reserven im Bushveld-Komplex in Südafrika befinden.© Redaktion GoldSeiten.de