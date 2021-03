Simon Mikhailovich: Wert von Gold als Versicherung steigt

In einem Stansberry-Interview mit Daniela Cambone erklärte Simon Mikhailovich, Mitbegründer von The Bullion Reserve, kürzlich seine Sicht auf die aktuelle Finanzmarktlage und seine Einschätzung zu Gold.Die Geschichte habe gezeigt, dass es in unsicheren Zeiten wie diesen nicht darum gehe, ein Vermögen zu machen, sondern darum, seine Position zu bewahren, so der Analyst. "Für mich ist dies nicht die Zeit, um ein Held zu sein, sondern es ist die Zeit, sich aufzustellen, um zu bewahren und zu schützen." Er rate Investoren vielmehr dazu, vorbereitet zu sein und dann Zugang zu Finanzmitteln zu haben, um günstige Vermögenswerte zu kaufen, wenn andere Leute nicht über Liquidität verfügen.Mikhailovich vertritt die Ansicht, dass der Wert von Gold als Versicherung trotz der jüngsten Preisrückgänge steigt. Er sieht das gelbe Metall als eine der besten Formen der Versicherung überhaupt.© Redaktion GoldSeiten.de