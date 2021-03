Ukrainische Diplomaten wegen versuchten Goldschmuggels verhaftet

Wie die Webseite RT.com berichtet, wurden zwei ukrainische Diplomaten an der Grenze zu Polen beim Versuch, 16 kg Gold, Tausende Schachteln Zigaretten und Bargeld in das benachbarte Land zu schmuggeln festgenommen.Den Angaben zufolge wurden ein Fahrer der ukrainischen Botschaft in Warschau und ein Attaché für konsularische Angelegenheiten am Sonntag von ukrainischen Grenzkontrollen in einem Kleinbus angehalten. Zwei weitere Mitarbeiter der Botschaft sollen an dem Schmuggelversuch beteiligt sein.Die Diplomaten wurden den Angaben zufolge neben 16 kg Gold mit 200.000 US-Dollar in Euro, polnischen Zloty und Dollar sowie mehr als 8.000 Zigarettenschachteln im Wert von über 50.000 US-Dollar aufgegriffen.Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba gab am Montag die Entlassung beider Mitarbeiter bekannt. "Ich werde niemals Schurken decken, die denken, dass sie den diplomatischen Status nutzen können, nicht um dem Staat und dem Volk zu dienen, sondern zur persönlichen illegalen Bereicherung", erklärte er bei Facebook.© Redaktion GoldSeiten.de