West Mining Corp. ernennt Bergbauführungskraft Sheldon Inwentash in das Advisory Board

Vancouver, 2. März 2021 - West Mining Corp. (West oder das Unternehmen) (CSE: WEST, OTC: WESMF, FWB: 1HL) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen Herrn Sheldon Inwentash als neues Mitglied im Advisory Board von West Mining Corp. willkommen heißen darf.Herr Inwentash verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Investmentbranche sowie über ein tiefes Verständnis fortschrittlicher Investitions- und Finanzmanagementstrategien und kann mit einer Erfolgsbilanz bei Investitionen aufwarten, die den Großteil seiner Laufbahn umfasst.Herr Inwentash war zuvor als Chairman bei Mega Uranium Ltd. , Executive Chairman bei Northern Sphere Mining Corp. , Partner bei KBL Capital Corp., Principal bei Enghouse Systems Ltd., Chairman und Chief Executive Officer bei Pinetree Capital Ltd. (er gründete die Firma im Jahr 2009), Chairman und Chief Executive Officer bei Pinetree Capital Ltd. (Investment Management - er gründete die Firma im Jahr 2010), Chairman bei Titan Uranium, Inc., Chief Executive Officer und Director bei Mega Precious Metals Inc. , Principal bei Aurelian Resources Inc. und Principal bei Southern Star Resources, Inc. tätig.President und CEO Nicholas Hougton meint dazu: Wir freuen uns sehr, Sheldon in unserem Advisory Board begrüßen zu dürfen. Er verfügt über umfassende Erfahrung in allen Bereichen des Bergbaus, darunter auch Finanzen, Exploration und Produktion. Sein umfangreiches Bergbau-Know-how wird zur Erschließung unserer Projekte und der Ausrichtung von West als Unternehmen beitragen.Herr Inwentash war Mitbegründer des ersten kommerziellen Pharmakogenomikunternehmens, Visible Genetics, im Jahr 1994, das 2001 von Bayer übernommen wurde. Während seiner zwanzigjährigen Zeit an der Spitze von Pinetree Capital generierte Herr Inwentash bedeutenden Mehrwert für die Aktionäre durch frühe Investitionen in Queenston Mining (Übernahme durch Osisko Mining Corp. für 550 Millionen Dollar), Aurelian Resources (Übernahme durch Kinross für 1,2 Milliarden Dollar) und Gold Eagle Mines (Übernahme durch Goldcorp für 1,5 Milliarden Dollar), um nur einige zu nennen.Herr Inwentash ist ebenfalls der Gründer, Chairman und CEO von ThreeD Capital Inc. (CSE: IDK), einem Investmentemittenten, der sich auf Investitionen in sechs Hauptmärkten konzentriert. Obwohl es sich bei den Anlagen vornehmlich um Unternehmen im Frühstadium handelt, welche dementsprechend ein erhebliches Risiko bergen können, sind sie zugleich auch in der Lage, schnell zu wachsen und eine überdurchschnittliche Performance zu erzielen.Herr Inwentash erlangte sein Diplom an der University of Toronto und ist konzessionierter Wirtschaftsprüfer. 2007 war er Finalist aus Ontario bei der von Ernst & Young vergebenen Auszeichnung des Unternehmers des Jahres. Im Jahr 2012 erhielt Herr Inwentash die Ehrendoktorwürde (Doctor of Laws/LL.D) der University of Toronto für seine bedeutsamen Führungskompetenzen als Unternehmer, seine Philanthropie und sein inspirierendes Engagement für die Verbesserung der Lebensbedingungen von Kindern, Jugendlichen und ihren Familien.Herr Inwentash und ThreeD Capital sind beide Aktionäre von West Mining Corp.West Mining Corp. ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das sich mit dem Erwerb und der Erschließung von höffigen Explorationsprojekten in einem fortgeschrittenen bzw. einem frühen Stadium beschäftigt. Das Hauptaugenmerk des Unternehmens ist auf sein Projekt Kena im Bergbaugebiet Nelson im Südosten von British Columbia gerichtet. West Mining Corp. ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das sich mit dem Erwerb und der Erschließung von höffigen Explorationsprojekten in einem fortgeschrittenen bzw. einem frühen Stadium beschäftigt. Das Hauptaugenmerk des Unternehmens ist auf sein Projekt Kena im Bergbaugebiet Nelson im Südosten von British Columbia gerichtet. Außerdem verfügt das Unternehmen über zwei weitere Konzessionsgebiete, eines in British Columbia und ein zweites unweit von Bathhurst in New Brunswick. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen gelten zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich. 