Skeena Resources durchschneidet 12,51 g/t AuEq über 19,15 m mittels Infill-Bohrung auf Eskay Creek

BohrungVon (m)Bis (m)KernlänAu Ag AuEq (gZone

-ID ge (g/t) (g/t) /t)



(m)

SK-21-633.07 45.10 12.03 2.29 68 3.20 HW

45



Ein38.85 39.35 0.50 21.30 1200 37.30 HW

schließ

lich



SK-21-626.25 39.12 12.87 2.32 229 5.37 HW

46



Ein37.80 38.30 0.50 9.15 5120 77.42 HW

schließ

lich



SK-21-619.63 26.00 6.37 0.95 12 1.11 HW

48



SK-21-628.32 39.67 11.35 3.43 138 5.26 HW

48



Ein38.00 39.67 1.67 3.64 484 10.09 HW

schließ

lich



SK-21-641.77 53.00 11.23 1.24 39 1.76 HW

48



SK-21-677.50 94.00 16.50 1.15 16 1.35 21C

77



SK-21-696.33 130.26 33.93 3.35 9 3.47 21C

77



Ein117.50 118.50 1.00 32.20 18 32.44 21C

schließ

lich



und118.50 119.32 0.82 36.50 19 36.75 21C

SK-21-6132.70 147.00 14.30 1.98 8 2.09 21C

77



SK-21-6103.85 123.00 19.15 7.10 406 12.51 21C

78



Ein103.85 104.50 0.65 35.50 5810 112.97 21C

schließ

lich



und105.50 106.50 1.00 30.10 180 32.50 21C

und106.50 107.00 0.50 20.50 1690 43.03 21C

und107.00 108.00 1.00 24.50 2040 51.70 21C

und108.00 108.50 0.50 16.10 423 21.74 21C

und108.50 109.10 0.60 11.80 585 19.60 21C

SK-21-6126.00 144.40 18.40 2.87 7 2.97 21C

78



Ein132.00 133.00 1.00 11.20 <5 11.20 21C

schließ

lich



SK-21-673.00 82.00 9.00 0.64 18 0.88 21C

79



SK-21-686.50 91.00 4.50 2.16 19 2.42 21C

79



SK-21-698.00 147.00 49.00 2.82 57 3.58 21C

79



Ein100.45 101.40 0.95 6.61 1470 26.21 21C

schließ

lich



und120.92 121.42 0.50 11.15 18 11.39 21C

SK-21-7 ABANDON21C

01 ED



SK-21-7201.70 228.50 26.80 5.45 12 5.61 21C

02



Ein201.70 203.09 1.39 52.40 6 52.48 21C

schließ

lich



und203.09 204.00 0.91 12.95 <5 12.95 21C

und204.74 205.65 0.91 18.15 7 18.24 21C

SK-21-734.45 47.00 12.55 1.81 52 2.50 HW

15



Ein44.47 45.00 0.53 11.35 176 13.70 HW

schließ

lich



SK-21-79.00 22.80 13.80 4.98 31 5.39 HW

33



Ein17.00 19.80 2.80 11.95 48 12.59 HW

schließ

lich



SK-21-728.00 32.33 4.33 1.37 9 1.49 HW

33



SK-21-737.27 44.00 6.73 1.70 7 1.79 HW

33



SK-21-749.10 53.00 3.90 0.73 8 0.83 HW

33



SK-21-713.44 19.20 5.76 2.26 100 3.60 HW

34



SK-21-721.67 31.55 9.88 2.36 31 2.78 HW

34



SK-21-738.84 42.27 3.43 1.03 13 1.20 HW

34



SK-21-756.27 90.00 33.73 1.95 34 2.40 21E

89



SK-21-757.00 73.00 16.00 4.04 50 4.70 21E

90



Ein68.00 69.00 1.00 22.10 43 22.67 21E

schließ

lich



und69.00 69.60 0.60 11.50 137 13.33 21E

und69.60 70.20 0.60 21.60 404 26.99 21E

SK-21-777.50 93.00 15.50 1.86 160 3.99 21E

90



Ein80.07 81.07 1.00 8.82 281 12.57 21E

schließ

lich



und81.07 82.20 1.13 7.98 408 13.42 21E

SK-21-772.00 80.23 8.23 3.65 23 3.96 21E

91



Ein76.43 77.00 0.57 11.20 43 11.77 21E

schließ

lich



und77.00 77.87 0.87 10.50 44 11.09 21E

SK-21-785.05 99.50 14.45 3.55 30 3.94 21E

91



SK-21-7105.50 115.00 9.50 3.65 105 5.05 21E

91



Ein113.46 114.00 0.54 14.60 796 25.21 21E

schließ

lich



SK-21-797.60 112.50 14.90 2.31 23 2.61 21E

92



SK-21-772.90 75.08 2.18 0.49 39 1.01 21E

94



SK-21-789.50 105.45 15.95 2.16 23 2.46 21E

94



Ein102.69 104.00 1.31 9.31 55 10.04 21E

schließ

lich



SK-21-7113.00 115.00 2.00 0.90 5 0.96 21E

94



SK-21-794.00 116.70 22.70 1.91 32 2.34 21E

95



SK-21-7119.50 125.00 5.50 1.46 8 1.56 21E

95



SK-21-798.50 103.00 4.50 1.39 15 1.59 21E

96



SK-21-7110.50 134.00 23.50 1.19 94 2.44 21E

96



Ein131.00 132.26 1.26 2.13 1335 19.93 21E

schließ

lich



SK-21-729.95 33.08 3.13 2.45 8 2.56 21B

97



SK-21-728.38 38.30 9.92 0.78 29 1.17 21B

98



SK-21-741.45 65.00 23.55 1.60 115 3.13 21B

99



Ein46.96 48.57 1.61 6.20 954 18.92 21B

schließ

lich



SK-21-856.18 68.20 12.02 2.74 184 5.19 21B

00



Ein64.00 66.67 2.67 6.71 696 15.99 21B

schließ

lich



SK-21-870.30 75.00 4.70 0.53 28 0.90 21B

00



SK-21-827.45 40.00 12.55 0.92 12 1.08 21B

01



SK-21-844.00 47.00 3.00 1.06 5 1.13 21B

01



SK-21-81.37 3.86 2.49 0.55 14 0.74 HW

02



SK-21-87.54 21.15 13.61 3.10 112 4.59 HW

02



Ein11.78 12.74 0.96 8.35 340 12.88 HW

schließ

lich



und17.00 18.35 1.35 10.20 183 12.64 HW

und18.35 19.11 0.76 3.63 733 13.40 HW

SK-21-826.00 32.00 6.00 1.03 10 1.17 HW

02



SK-21-85.20 12.77 7.57 2.14 27 2.50 HW

03



SK-21-814.90 25.22 10.32 2.09 25 2.42 HW

03



Ein21.13 21.70 0.57 10.50 87 11.66 HW

schließ

lich



SK-21-828.83 37.94 9.11 0.90 9 1.02 HW

03



SK-21-843.00 45.14 2.14 1.26 6 1.34 HW

03



SK-21-83.51 13.80 10.29 2.10 15 2.30 HW

04



SK-21-816.30 18.75 2.45 0.82 15 1.02 HW

04



SK-21-829.00 32.00 3.00 0.75 19 1.00 HW

04



SK-21-835.00 44.00 9.00 0.98 12 1.14 HW

04



SK-21-853.00 55.00 2.00 1.21 5 1.28 HW

04



SK-21-88.70 20.00 11.30 0.95 15 1.14 HW

05



SK-21-825.20 28.40 3.20 0.61 26 0.95 HW

05



SK-21-833.60 43.25 9.65 0.92 8 1.03 HW

05



SK-21-845.60 62.00 16.40 6.06 11 6.21 HW

05



Ein52.00 55.00 3.00 10.05 11 10.20 HW

schließ

lich



SK-21-841.81 74.00 32.19 3.20 11 3.34 HW

06



Ein72.00 74.00 2.00 28.40 71 29.35 HW

schließ

lich



SK-21-8163.00 204.92 41.92 3.99 14 4.17 21C

15



Ein168.00 169.50 1.50 10.40 58 11.17 21C

schließ

lich



und170.50 171.69 1.19 12.15 14 12.34 21C

und182.00 183.36 1.36 11.05 126 12.73 21C

SK-21-8196.00 224.00 28.00 3.97 13 4.15 21C

16



Ein197.21 198.00 0.79 43.90 5 43.97 21C

schließ

lich



und200.20 201.00 0.80 13.75 6 13.83 21C

SK-21-8227.00 236.00 9.00 1.65 18 1.89 21C

16

BohrunÖstliche NordwertElevatioLänge Azimut Neigun

g-ID Ausrichtung (m) n (m) (°) g

(m) (m) (°)



SK-21-9937.5 10746.6 908.7 53.0 146.1 -65.0

645



SK-21-9955.1 10760.4 899.7 50.0 355.1 -83.0

646



SK-21-9950.9 10760.9 899.4 55.0 335.3 -74.0

648



SK-21-9812.6 10875.2 845.6 147.0 235.4 -82.7

677



SK-21-9812.3 10875.3 845.5 148.0 235.5 -73.2

678



SK-21-9812.3 10875.1 845.3 150.0 235.1 -77.2

679



SK-21-9677.1 10720.5 859.3 89.0 112.1 -65.9

701



SK-21-9652.7 10660.7 868.3 265.0 67.4 -66.0

702



SK-21-9955.2 10729.9 910.5 55.0 345.0 -79.0

715



SK-21-9926.2 10850.0 873.2 61.0 175.0 -78.1

733



SK-21-9926.2 10850.2 873.8 53.0 224.9 -64.0

734



SK-21-10042.5 10665.9 928.1 100.0 260.1 -60.0

789



SK-21-10042.8 10666.1 928.3 93.0 285.0 -74.2

790



SK-21-10082.9 10623.3 930.8 115.0 269.8 -73.0

791



SK-21-10083.0 10623.4 931.6 120.0 270.2 -79.1

792



SK-21-10097.0 10633.0 927.0 115.0 270.3 -61.0

794



SK-21-10098.5 10634.7 926.4 125.0 270.2 -69.9

795



SK-21-10098.7 10634.2 926.1 189.0 270.1 -76.0

796



SK-21-9893.4 10846.7 856.4 45.0 186.1 -89.3

797



SK-21-9874.2 10856.8 852.0 60.0 62.9 -89.1

798



SK-21-9880.1 10856.8 853.1 65.0 180.2 -71.9

799



SK-21-9879.6 10857.2 853.1 75.0 208.8 -67.1

800



SK-21-9874.1 10857.1 851.8 65.0 345.5 -75.0

801



SK-21-9918.6 10868.0 866.5 47.0 335.2 -81.9

802



SK-21-9918.5 10865.3 865.0 55.0 170.9 -75.1

803



SK-21-9910.2 10886.9 868.9 55.0 13.6 -80.9

804



SK-21-9911.2 10886.7 869.2 62.0 65.0 -75.0

805



SK-21-9936.1 10906.1 880.3 74.0 250.0 -72.9

806



SK-21-9677.2 10720.7 859.7 230.0 112.0 -66.1

815



SK-21-9672.9 10684.1 864.9 261.0 89.9 -74.1

816

Vancouver, 2. März 2021 - Skeena Resources Ltd. (TSX: SKE, OTCQX: SKREF) ("Skeena" oder das "Unternehmen") freut sich, die letzten Diamantbohrkerne aus der Phase-2-Kampagne der Definitions- und Explorationsbohrungen auf dem Projekt Eskay Creek ("Eskay Creek" oder das "Projekt") im Goldenen Dreieck von British Columbia bekannt zu geben. Das Infill-Programm der Phase 2, das sich auf die Umwandlung von Ressourcenkategorien für die Vormachbarkeitsstudie ("PFS") auf Ressourcen mit Tagebaubeschränkungen konzentrierte, ist nun abgeschlossen. Diese Pressemitteilung präsentiert die letzten Ergebnisse der Phase 2. Das Unternehmen hat außerdem vor kurzem ein 5.000 m umfassendes Explorationsprogramm in der Nähe der Mine bei Eskay Creek abgeschlossen; die Ergebnisse werden in Kürze erwartet. Referenzbilder befinden sich am Ende dieser Pressemitteilung sowie auf der Website des Unternehmens.21C Zone:- 3,35 g/t Au, 9 g/t Ag (3,47 g/t AuEq) über 33,93 m (SK-21-677)- 7,10 g/t Au, 406 g/t Ag (12,51 g/t AuEq) über 19,15 m (SK-21-678)- 2,82 g/t Au, 57 g/t Ag (3,58 g/t AuEq) über 49,00 m (SK-21-679 )- 5,45 g/t Au, 12 g/t Ag (5,61 g/t AuEq) über 26,80 m (SK-21-702)- 3,99 g/t Au, 14 g/t Ag (4,17 g/t AuEq) über 41,92 m (SK-21-815)- 3,97 g/t Au, 13 g/t Ag (4,15 g/t AuEq) über 28,00 m (SK-21-816)HW-Zone:- 6,06 g/t Au, 11 g/t Ag (6,21 g/t AuEq) über 16,40 m (SK-21-805)- 3,20 g/t Au, 11 g/t Ag (3,34 g/t AuEq) über 32,19 m (SK-21-806)Goldäquivalent (AuEq) berechnet über die Formel: Au (g/t) + [Ag (g/t) / 75]. Die wahren Mächtigkeiten reichen von 70-100 % der gemeldeten Kernlängen. Die längengewichteten AuEq-Zusammensetzungen werden durch geologische Überlegungen eingeschränkt. Die Gehaltskappung einzelner Proben wurde nicht auf die Au- und Ag-Proben angewandt, die die längengewichteten AuEq-Zusammensetzungen bilden. Die metallurgischen Verarbeitungsgewinne wurden nicht auf die AuEq-Berechnung angewandt und werden mit 100 % angenommen. Proben unterhalb der Nachweisgrenze wurden auf einen Wert von Null reduziert.Die Mineralisierung innerhalb der Zone 21C hat sich in die Tiefe ausgedehnt, wie der Phase-2-Bohrabschnitt 2021 mit 2,82 g/t Au, 57 g/t Ag (3,58 g/t AuEq) auf 49,00 m (SK-21-679) in einer Kombination aus Contact Mudstones und Rhyolite Breccias bestätigt. Das nächstgelegene historische Bohrloch durchschnitt mit 4,04 g/t AuEq auf 25,99 m (C011099) einen vergleichbaren Gehalt, jedoch über eine geringere Breite. Eine weitere hochgradige Gold-Silber-Mineralisierung wurde von einem flankierenden Bohrloch durchteuft, das 7,10 g/t Au, 406 g/t Ag (12,51 g/t AuEq) auf 19,15 m (SK-21-678) im Contact Mudstone mit einem zweiten Rhyolith-haltigen Abschnitt mit einem Gehalt von 2,87 g/t Au, 7 g/t Ag (2,97 g/t AuEq) auf 18,40 m durchschnitt.Eine zusätzliche oberflächennahe Gold-Silber-Mineralisierung wurde durch SK-21-803 in der Zone HW in zwei neuen Abschnitten mit durchschnittlich 2,14 g/t Au, 27 g/t Ag (2,50 g/t AuEq) auf 7,57 m bzw. 2,09 g/t Au, 25 g/t Ag (2,42 g/t AuEq) auf 10,32 m festgestellt. Diese Gehalte und Mächtigkeiten stimmen gut mit den umliegenden historischen Bohrlöchern überein, die der aktuellen Mineralressourcenschätzung (MRE) des Unternehmens zugrunde liegen. Dieses Bohrloch stellt jedoch eine potenzielle Erweiterung der In-Pit-Ressourcenbasis dar, da es sich außerhalb der Grenzen der aktuellen Ressourcenblöcke befindet. Skeena Resources Ltd. ist ein kanadisches Bergbauexplorationsunternehmen, das sich auf die Wiederbelebung der ehemals produzierenden Gold-Silber-Mine Eskay Creek im Tahltan-Territorium im Goldenen Dreieck im Nordwesten von British Columbia (Kanada) konzentriert. Das Unternehmen veröffentlichte Ende 2019 eine solide Preliminary Economic Assessment und konzentriert sich derzeit auf Infill- und Explorationsbohrungen, um Eskay Creek bis Ende 2021 zur vollen Machbarkeit zu bringen. Außerdem setzt Skeena die Explorationsprogramme bei der ehemals produzierenden Goldmine Snip fort.Im Namen des Board of Directors von Skeena Resources Ltd.Walter Coles Jr.Präsident & CEOInvestor-Anfragen: info@skeenaresources.comTelefon Büro: +1 604 684 8725Firmen-Website: www.skeenaresources.comIn Europa:Swiss Resource Capital AGJochen Staigerinfo@resource-capital.chwww.resource-capital.chQualifizierte Personen: Die Explorationsaktivitäten auf dem Projekt Eskay Creek werden vor Ort von den Explorationsmanagern des Unternehmens, Raegan Markel, P.Geo. und Adrian Newton, P.Geo. verwaltet. In Übereinstimmung mit dem National Instrument 43-101 Standards of Disclosure for Mineral Projects wird Paul Geddes, P.Geo. Vice President Exploration and Resource Development, als qualifizierte Person für das Unternehmen tätig und hat den technischen und wissenschaftlichen Inhalt dieser Pressemitteilung erstellt, geprüft und genehmigt. Das Unternehmen hält sich bei der Durchführung, Dokumentation und Berichterstattung der Explorationsaktivitäten auf seinen Projekten streng an die CIM Best Practices Guidelines.Qualitätssicherung - Qualitätskontrolle: Nach dem Empfang und der Verarbeitung werden alle Bohrkernproben in zwei Hälften gesägt, beschriftet und verpackt. Der verbleibende Bohrkern wird anschließend sicher vor Ort gelagert. Nummerierte Sicherheitsetiketten werden an den Labortransporten angebracht, um die Produktkette zu gewährleisten. Das Unternehmen fügt in regelmäßigen Abständen Qualitätskontrollproben (QC) in den Probenstrom ein, einschließlich Leerproben und Referenzmaterialien mit allen Probenlieferungen, um die Laborleistung zu überwachen. Das QAQC-Programm wurde von Lynda Bloom, P.Geo. von Analytical Solutions Ltd. entwickelt und genehmigt und wird von der qualifizierten Person des Unternehmens, Paul Geddes, P.Geo, Vice President Exploration and Resource Development, beaufsichtigt.Die Bohrkernproben werden an die analytische Einrichtung von ALS Geochemistry in North Vancouver, British Columbia zur Vorbereitung und Analyse. Die ALS-Einrichtung ist nach dem ISO/IEC 17025-Standard für Golduntersuchungen akkreditiert und alle Analysemethoden umfassen Qualitätskontrollmaterialien in festgelegten Häufigkeiten mit festgelegten Datenakzeptanzkriterien. Die gesamte Probe wird zerkleinert und 1 kg wird pulverisiert. Die Analyse für Gold erfolgt durch eine 50-g-Brandprobe mit Atomabsorption (AAS) mit einer Untergrenze von 0,01 ppm und einer Obergrenze von 100 ppm. Proben mit einem Goldgehalt von mehr als 100 ppm werden mit einer 50-g-Brandprobe mit gravimetrischem Abschluss erneut analysiert. Die Analyse für Silber erfolgt mittels einer 50-g-Brandprobenschmelze mit gravimetrischem Abschluss mit einem unteren Grenzwert von 5 ppm und einem oberen Grenzwert von 10.000 ppm. Proben mit einem Silbergehalt von mehr als 10.000 ppm werden mit einer gravimetrischen Silberkonzentratmethode erneut analysiert. Eine ausgewählte Anzahl von Proben wird auch unter Verwendung eines geochemischen 48-Mehrelement-Pakets mittels eines 4-Säuren-Aufschlusses und anschließender induktiv gekoppelter Plasma-Atomemissionsspektroskopie (ICP-AES) und induktiv gekoppelter Plasma-Massenspektroskopie (ICP-MS) sowie auf Quecksilber unter Verwendung eines Königswasseraufschlusses mit abschließender induktiv gekoppelter Plasma-Atomemissionsspektroskopie (ICP-AES) analysiert. Proben mit einem Schwefelgehalt von mehr als 10 % aus der Multielementanalyse werden mittels Leco-Ofen und Infrarotspektroskopie erneut auf Gesamtschwefel analysiert.Vorsichtshinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen: Bestimmte hier getroffene Aussagen und enthaltene Informationen können "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze darstellen. Diese Aussagen und Informationen basieren auf Fakten, die dem Unternehmen derzeit zur Verfügung stehen, und es gibt keine Garantie, dass die tatsächlichen Ergebnisse den Erwartungen des Managements entsprechen werden. Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen können durch Begriffe wie "antizipiert", "glaubt", "zielt ab", "schätzt", "plant", "erwartet", "kann", "wird", "könnte" oder "würde" gekennzeichnet sein. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen basieren auf bestimmten Faktoren und Annahmen, unter anderem in Bezug auf die Schätzung von Mineralressourcen und -reserven, die Realisierung von Ressourcen- und Reservenschätzungen, Metallpreise, Besteuerung, die Schätzung, den Zeitplan und den Umfang zukünftiger Explorations- und Erschließungsarbeiten, Kapital- und Betriebskosten, die Verfügbarkeit von Finanzierungen, den Erhalt von behördlichen Genehmigungen, Umweltrisiken, Rechtsstreitigkeiten und andere Angelegenheiten. Obwohl das Unternehmen seine Annahmen zum Zeitpunkt dieses Dokuments für angemessen hält, sind zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen keine Garantie für zukünftige Leistungen und der Leser sollte solchen Aussagen keine übermäßige Bedeutung beimessen, da die tatsächlichen Ereignisse und Ergebnisse erheblich von den hier beschriebenen abweichen können. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen verlangt.Weder die Toronto Stock Exchange noch die Investment Industry Regulatory Organization of Canada übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.Goldäquivalent (AuEq) berechnet über die Formel: Au (g/t) + [Ag (g/t) / 75]. Die wahren Mächtigkeiten reichen von 70-100 % der gemeldeten Kernlängen. Die längengewichteten AuEq-Zusammensetzungen werden durch geologische Überlegungen eingeschränkt. Die Gehaltskappung einzelner Proben wurde nicht auf die Au- und Ag-Proben angewandt, die die längengewichteten AuEq-Zusammensetzungen bilden. Die metallurgischen Verarbeitungsgewinne wurden nicht auf die AuEq-Berechnung angewandt und werden mit 100 % angenommen. Proben unterhalb der Nachweisgrenze wurden auf einen Wert von Null zurückgesetzt. NSA - No Significant Assays (Keine signifikanten Ergebnisse).https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/57043/SKE02032021_DEPRcom.001.pnghttps://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/57043/SKE02032021_DEPRcom.002.png