Top News - SLV - Die nicht versicherte, nicht regulierte, nicht geprüfte Silber-Zeitbombe!

Silber ist knapp und wertvoll, doch das spiegelt sich (noch) nicht im Preis wider. Pro Erdenbürger gibt es maximal eine halbe Unze Investmentsilber! Der SLV-Verkaufsprospekt ist eine Ansammlung von Warnzeichen, warum man in ihn als Edelmetallanleger nicht investieren sollte. Aufsicht, Haftung, Versicherung, Prüfung? Unzureichend oder völlige Fehlanzeige.JP Morgen hat viel Vertrauen verspielt und Umschichtungen in den PSLV sind nur folgerichtig. Mit jeder weiteren Unze in den PSLV steigt der Druck im physischen Markt, der schon sehr angespannt ist! Gehen wir auf den größten Finanzskandal der Geschichte zu? Die Chancen stehen gut dafür! Lassen Sie sich vom Tagesrauschen nicht täuschen und sorgen Sie weiter vor.© Jan KneistMetals & Mining Consult Ltd.