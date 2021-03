Peter Grandich über Goldkorrektur, Uran und Kupfer

Charlotte McLeod führte für The Investing News Network kürzlich ein Interview mit Peter Grandich von Peter Grandich & Company und befragte ihn zu seiner aktuellen Einschätzung zu Gold.Laut dem Investor dauere die Korrektur der Goldpreise von ihrem Allzeithoch im letzten Sommer zwar länger an als erwartet, aber dies sei nicht wirklich ein Grund zur Sorge. Gold sei zuletzt mit einer Vielzahl von Widrigkeiten konfrontiert gewesen, darunter Gewinnmitnahmen und die Bitcoin-Rallye. Diese Entwicklungen hätten die Stimmung am Markt eingetrübt, doch Besserung sei in Sicht."Der Goldmarkt könnte sich im vierten oder fünften Spielabschnitt eines Spiels mit neun Spielabschnitten befinden, und ich denke, wir sind dem Ende der Korrektur ziemlich nahe. Ich würde sagen, das Risiko liegt bei 100 US-Dollar nach unten und die Belohnung bei 500 bis 1.000 US-Dollar nach oben," so Grandich. Ende des Jahres sieht er das gelbe Metall in jedem Fall wieder über 2.000 USD.Momentan seien Aktien von Goldbergbauunternehmen aber seiner Meinung nach lohnendere Anlagen als das Metall selbst.Weiterhin hält der Experte momentan Uran und Kupfer für interessante und vielversprechende Investments.© Redaktion GoldSeiten.de