Eloro Resources gibt CAD 12,9 Mio. Bought Deal-Finanzierung bekannt

TORONTO, 02. März 2021 - Eloro Resources Ltd. (das "Unternehmen" oder "Eloro") (TSX-V: ELO; OTCQX: ELRRF; FSE: P2QM) freut sich bekannt zu geben, dass es eine Vereinbarung mit Haywood Securities Inc. als Co-Lead Underwriter und Sole Bookrunner und Cormark Securities Inc. als Co-Lead-Underwriter (zusammen die "Underwriter") abgeschlossen hat. Gemäß dieser Vereinbarung haben sich die Underwriter bereit erklärt, 3.440.000 Einheiten (die "Einheiten") zu einem Preis von CAD 3,75 pro Einheit (der "Ausgabepreis") zu erwerben, was für das Unternehmen mit einem Bruttoerlös von CAD 12.900.000 verbunden ist (das "Angebot").Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie (eine "Stammaktie") am Kapital des Unternehmens und einem halben Warrant auf den Erwerb einer Stammaktie des Unternehmens. Jeder Warrant kann innerhalb eines Zeitraums von 24 Monaten ab dem Abschlussdatum des Angebots zum Erwerb einer Stammaktie (eine "Warrant-Aktie") zu einem Preis von CAD 5,25 pro Warrant-Aktie ausgeübt werden. Das Verfallsdatum der Warrants kann vom Unternehmen jederzeit nach dem sechsmonatigen Jahrestag des Abschlussdatums des Angebots und vor dem Verfallsdatum der Warrants vorgezogen werden, wenn der volumengewichtete durchschnittliche Handelskurs der Stammaktien des Unternehmens an 20 aufeinanderfolgenden Handelstagen über CAD 7,00 liegt; zu diesem Zeitpunkt kann das Unternehmen das Verfallsdatum beschleunigen, indem es eine Pressemitteilung herausgibt, um die verkürzte Laufzeit der Warrants bekannt zu geben, woraufhin die Warrants am 20. Kalendertag nach dem Datum dieser Pressemitteilung verfallen.Darüber hinaus hat sich das Unternehmen bereit erklärt, den Konsortialbanken eine Option zum Kauf von bis zu 15 % der im Rahmen des Angebots verkauften Einheiten zu einem Preis pro Einheit zu gewähren, der dem Ausgabepreis entspricht, und zwar zu denselben Bedingungen wie das Angebot, die jederzeit ganz oder teilweise bis zu dem Datum ausgeübt werden kann, das 30 Tage nach Abschluss des Angebots liegt.Der Nettoerlös aus dem Angebot wird für die Exploration und Entwicklung der Projekte des Unternehmens in Bolivien und Peru sowie für allgemeines Betriebskapital und Unternehmenszwecke verwendet werden.Die Einheiten werden mittels eines Kurzprospekts angeboten, der in allen kanadischen Provinzen mit Ausnahme von Québec eingereicht wird. Die Einheiten werden auch an US-Käufer im Rahmen einer Privatplatzierung gemäß einer Befreiung von den Registrierungsanforderungen der Rule 144A des United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung sowie an andere Jurisdiktionen außerhalb Kanadas verkauft werden, sofern keine Prospektpflicht oder vergleichbare Verpflichtung entsteht.Das Angebot soll am oder um den 26. März 2021 abgeschlossen werden und unterliegt bestimmten Bedingungen, unter anderem dem Erhalt aller erforderlichen behördlichen und sonstigen Genehmigungen, einschließlich der Genehmigung der TSX Venture Exchange und der Wertpapieraufsichtsbehörden.Im Zusammenhang mit dem Angebot erhalten die Konsortialbanken eine Barprovision in Höhe von 6,0 % des Bruttoerlöses des Angebots sowie eine Anzahl nicht übertragbarer Vergütungsoptionen (die "Vergütungsoptionen"), die 6,0 % der Gesamtzahl der im Rahmen des Angebots verkauften Einheiten entspricht. Jede Ausgleichsoption kann innerhalb eines Zeitraums von 24 Monaten ab dem Abschlussdatum des Angebots in eine Stammaktie zum Ausgabepreis ausgeübt werden.Die im Rahmen des Angebots angebotenen Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "U.S. Securities Act") oder den Wertpapiergesetzen der US-Bundesstaaten registriert und dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder an US-Personen oder auf deren Rechnung oder zugunsten von US-Personen angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder von den Registrierungsanforderungen des U.S. Securities Act und der geltenden Wertpapiergesetze der US-Bundesstaaten ausgenommen. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar, noch erfolgt ein Verkauf dieser Wertpapiere in einer Jurisdiktion, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre.Eloro ist ein Explorations- und Minenerschließungsunternehmen mit einem Portfolio von Gold- und Basismetallliegenschaften in Bolivien, Peru und Quebec. Eloro hat eine Option auf den Erwerb einer 99%-Beteiligung am äußerst vielversprechenden Grundstück Iska Iska, das als polymetallischer epithermisch-porphyrischer Komplex klassifiziert werden kann, ein bedeutender Minerallagerstättentyp im Department Potosí im Süden Boliviens. Eloro hat einen technischen Bericht gemäß NI 43-101 über Iska Iska in Auftrag gegeben, der von Micon International Limited fertiggestellt wurde und auf der Website von Eloro und unter den Einreichungen auf SEDAR verfügbar ist. Iska Iska ist eine straßenzugängliche, lizenzfreie Liegenschaft. Darüber hinaus ist Eloro Eigentümer einer 82%igen Beteiligung am Gold-/Silberprojekt La Victoria, das sich im nördlich-zentralen Mineralgürtel von Peru, etwa 50 km südlich von Barricks Goldmine Lagunas Norte und Pan American Silver's Goldmine La Arena, befindet. La Victoria besteht aus acht Bergbaukonzessionen und acht Bergbau-Claims, die auf einer Fläche von etwa 89 Quadratkilometern liegen. La Victoria verfügt über eine gute Infrastruktur mit Zugang zu Straßen, Wasser und Elektrizität und befindet sich in einer Höhe zwischen 3.150 m und 4.400 m über dem Meeresspiegel.Thomas G. Larsen (President and CEO)tlarsen@elororesources.comJorge Estepa (Vice-President)jestepa@elororesources.com20 Adelaide Street East, Suite 200M5C 2T6 Toronto (Ontario) KanadaTelefon +1 (416) 868-9168FAX +1 (416) 361-1333www.elororesources.comNICHT ZUR VERTEILUNG AN U.S. NEWSWIRE-DIENSTE ODER ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN FREIGABE, VERÖFFENTLICHUNG, VERTEILUNG ODER VERBREITUNG, GANZ ODER TEILWEISE, IN ODER IN DEN VEREINIGTEN STAATEN.Die Informationen in dieser Pressemitteilung können zukunftsgerichtete Informationen enthalten oder Aussagen, die zukunftsgerichtete Informationen enthalten. Sie drücken zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung die Pläne, Schätzungen, Prognosen, Vorhersagen, Projektionen, Erwartungen oder Überzeugungen des Unternehmens in Bezug auf zukünftige Ereignisse oder Ergebnisse aus und werden auf der Grundlage der dem Unternehmen derzeit zur Verfügung stehenden Informationen als angemessen erachtet. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als richtig erweisen werden. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können sich erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten unterscheiden. Leser sollten sich nicht übermäßig auf vorausblickende Informationen verlassen.Weder die TSXV noch ihr Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSXV definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.