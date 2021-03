Türkei strebt 2021 Rekordgoldproduktion an

Nachdem die Türkei bereits im vergangenen Jahr einen Rekord bei der Goldförderung im Land erzielen konnte, wird in diesem Jahr eine weitere Steigerung erwartet. Dies berichtet HurriyetDailyNews.com unter Berufung auf Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu.Laut Mehmet Yılmaz, Präsident der türkischen Goldminenvereinigung, erreichte die Goldproduktion der Türkei im Jahr 2020 insgesamt 42 Tonnen. In diesem Jahr plane man einen weiteren Zuwachs auf 45 Tonnen des gelben Metalls."Wir werden unsere Ziele mit Unterstützung des Ministeriums für Energie und natürliche Ressourcen und durch Einhaltung der Rechtsvorschriften erreichen. Vor Kurzem für den Sektor wurde das Ziel festgelegt, in 5 Jahren 100 Tonnen Gold zu produzieren, und die Branche wird sämtliche Anstrengungen unternehmen, um dieses Ziel zu erreichen," so Yılmaz.© Redaktion GoldSeiten.de