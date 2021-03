Silber: Gesunde Konsolidierung und Basisbildung, später Anstieg auf 50 $

Der Silbermarkt erlebt weiterhin eine gesunde Konsolidierung, während er eine solide Basis bildet und den Anstieg auf 30 $ je Unze im letzten Monat verdaut, dieser Meinung ist laut Kitco News Andrew Hecht von Hecht Commodity Report.In einem am Montag veröffentlichten Bericht schrieb der Analyst demnach, dass er für Silber weiterhin sehr bullish gestimmt sei, auch wenn der Preis noch immer unter 28 $ je Unze konsolidiere. 2021 erwarte er auch weiterhin eine starke Volatilität, rechne aber damit, dass der Silberpreis über 50 $ pro Unze steigen wird.Der Preisausblick für Silber sei seit der Finanzkrise 2008 nicht mehr so bullisch gewesen. Silber dürfte weiterhin vom bullischen Momentum der Rohstoffmärkte profitieren, so Hecht. Auch die Stimmung der Anleger und die besseren Aussichten für die Weltwirtschaft sollten dem weißen Metall zu neuen Höhen verhelfen."Ich glaube, dass wir in den kommenden Monaten und Jahren ein neues Rekordhoch am Silbermarkt sehen werden, aber es könnte ein sehr holpriger Weg nach oben werden, wie wir ihn im Jahr 2020 erlebt haben," erklärt Hecht.© Redaktion GoldSeiten.de