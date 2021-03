Neue Sezession in den USA & ein peinlicher Jeff Christian (CPM Group)

Texas und Mississippi heben in den USA im wesentlichen die C19-Beschränkungen auf, Mississippi seit 3. März und Texas ab dem 10. März. Berichte in den deutschen Mainstream-Medien? Man muß sie mut der Lupe suchen. Eine Kluft zwischen Süden und mittlerem Westen und Norden/Westen zeichnet sich ab, die schon einmal zu einem blutigen Konflikt geführt hat.Das vergiftete Klima kann jederzeit zur Eskalation zwischen US-Bundesstaaten und der Bundesregierung führen. Und während diese die Geldmenge schwindelerregend aufbläht, leugnet Jeff Christian von der CPM Group die Silber-Preismanipulation und gibt den Bauern mit ihrem sinnbildlichen Sturm auf das Kapitol keine Chance. Wenn er sich da nicht täuscht!© Jan KneistMetals & Mining Consult Ltd.