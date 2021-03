Morgan Report März erschienen - Mit bitteren SLV-Fakten und Buffetts Barrick-Verkauf

Einleitende Gedanken von David Morgan, darunter zur aktuellen Silber-Marktlage, dem oberirdischen Silber, 1000 oz Barren, Silversqueeze etc.



Die Risiken im Kleingedruckten des SLV-Silber-ETF´s - Vorsicht!



Warren Buffett verkaufte Barrick Gold. Wegen der Aussichten für Gold? Mitnichten! In dieser Ausgabe erhalten Sie eine mögliche Erklärung, die Sie NIRGENDS im Mainstream finden!



Blockketten News mit neuen BTC-ETF´s, einer Digital-Bank, LODE-Update & weiteren Krypto-News



Unternehmens-Updates, u.a. mit Endeavour Mining, Equinox Gold, MAG Silver, Minaurum, Pan American Silver, Sandstrom Gold etc.



Vermögensverteilung

Sehr geehrte Damen und Herren,die 17-seitige März-Ausgabe des Morgan Reports wurde letzten Freitag an alle Abonnenten verschickt. Bitte prüfen Sie, ob Sie ihn erhalten haben. Es gab Rückläufer wegen Speicher-Überschreitung.Der perfekte Sturm für Edelmetalle entwickelt sich! Abonnieren Sie den Morgan Report auf Deutsch und profitieren Sie von der erwartete Edelmetallhausse! Die Aktien-Bewertungen waren selten so günstig wie jetzt!© Jan KneistMetals & Mining Consult Ltd.