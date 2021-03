Defla XXL - Vor 2 Wochen angekündigt

Vorletzte Woche geschrieben: Entschieden zu stark, um sich darauf zu verlassen, dass die Asset-Hausse weiterzugehen gestattet wird, sanken die Kurse der 10-jährigen Staatsanleihen:Letzte Woche taten das hier die Kurse der 10-jährigen Staatsanleihen:Bis zum 25. 02. waren die Kurse der Staatsanleihen weiter im Sinkflug, folglich die Renditen im Steigen.Niemand hat es gestoppt, sohin entlud es sich in der Berichtswoche dann noch mehr:Der EUR kollabiert regelrecht gegen den USD und zwar erstens stark und zweitens und bedeutsamer rasend schnell. 2,73% Minus an EUR-Wert gegen den USD zählen wir seit 25.02. Der Deflationsimpuls war enorm: Ein DAX (in USD) fiel von 17.267,20 auf 16.741,83, also um 3,04%. Ein SPX 500 fiel von 3912 auf 3842,60, also um 1,77%Ein NASDAQ 100 fiel von 13.310 auf 12.657, also um 4,91% (weil hier im von den Schließungen nicht betroffenen Sektor mehr Marktteilnehmer mit Hebel unterwegs waren, fundamental eigentlich richtigerweise).Palladiumund BitCoindeutlich betroffen.Gold, Silber und Platin richtiggehend verhauen: