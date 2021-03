Venezuela: Illegale Goldverkäufe?

Wie u.a. Scrap Monster berichtet, hat Venezuela im Jahr 2020 Goldreserven im Umfang von 19 Tonnen abgestoßen. Der Goldbestand zum Jahresende belief sich demnach auf 86 Tonnen und war damit auf dem niedrigsten Stand seit 50 Jahren.Juan Guaido, der Oppositionsführer des unter US-Sanktionen stehenden Landes, warf der Regierung und Staatschef Nicolas Maduro jüngst vor, Gold im Wert von über 1 Mrd. Euro nach Mali verkauft zu haben, um an Barmittel zu gelangen.Beim Transport des Goldes sollen russische Flugzeuge zum Einsatz gekommen sein. In dem westafrikanischen Land sei das gelbe Metall raffiniert und anschließend in die Vereinigten Arabischen Emirate verkauft worden sein.© Redaktion GoldSeiten.de