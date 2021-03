Glencore plc lieferte starke Performance

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Die Aktie des Rohstoffunternehmens Glencore testete im vergangenen Jahr mehrfach die Abwärtstrendlinie seit Sommer 2018. Zum Jahresausklang erfolgte schließlich der Ausbruch über den Widerstand bei 180,00 Pence, welcher eine weitere Performance in Richtung 235,00 sowie 290,00 Pence zur Folge hatte. Seiter konsolidiert die Aktie im Bereich des Widerstands bei 290,00 Pence und scheint Luftholen zu wollen, um im weiteren Verlauf über 300,00 Pence hinaus anzusteigen. Der nächste/massive Widerstand lässt sich hierbei im Bereich von 390,00 Pence lokalisieren.Eine bärische Eintrübung würde sich gegenwärtig erst bei einem Rückgang unter die nunmehrige Unterstützung bei 235,00 Pence erschließen. In diesem Fall müsste man Anschlussverluste bis mindestens 180,00 Pence einkalkulieren.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.