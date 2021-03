Pierre Lassonde  Steht Wende der Goldpreisentwicklung bevor?

David Lin führte für Kitco News kürzlich ein Interview mit Pierre Lassonde, dem ehemaligen Vorsitzenden des Bergbauunternehmens Franco-Nevada. Dieser erklärt in dem Gespräch, dass historisch gesehen die Aktien von Goldbergbauunternehmen den Goldmarkt am Boden in der Preisrichtung angeführt hätten und die Aktien im Moment auf eine Erholung des Preises hindeuten."Im Moment gibt es eine kleine Diskrepanz, die ungefähr in der letzten Woche begonnen hat, als die Goldaktien gestiegen sind, während der Goldpreis gefallen ist. Ich frage mich also, ob wir an diesem speziellen Punkt im Zyklus sind, an dem die Aktien dem Goldmarkt sagen, dass vielleicht eine Wende bevorsteht," so Lassonde.Den Preisrückgang des gelben Metalls seit August letzten Jahres hängt dem Experten zufolge im Wesentlichen mit drei Faktoren zusammen: "Die Hauptantwort darauf sind die 10-jährigen TIPS (Treasury Inflation-Protected Securities) und der US-Dollar, und ein bisschen Bitcoin. Wenn ich alle drei separat betrachte, würde ich sagen, dass der Anstieg der Renditen, den wir in den USA gesehen haben, besonders in der letzten Zeit, 40–50% des Rückgangs des Goldpreises ausmacht. Der Rückgang des US-Dollars gegenüber anderen Währungen macht wahrscheinlich 30–40% aus und der Rest, ich würde sagen, 10–20%, ist auf die Manie rund um Bitcoin zurückzuführen", sagte er.© Redaktion GoldSeiten.de