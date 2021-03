Jeffrey Christian, CPM Group: Der Ausblick für Gold bleibt stark

Charlotte McLeod befragte für The Investing News Network im Februar Jeff Christian zu seiner aktuellen Einschätzung zu den Edelmetallen. Der Managing Partner der CPM Group erklärt in dem Interview, dass die Aussichten für Gold und Silber weiterhin positiv seien: "Man muss die niedrigen Goldpreise in die richtige Perspektive setzen," so Christian. "Die Goldpreise sind heute höher als sie es jemals vor Juni letzten Jahres waren. Also ja, wir sind weg vom Hoch, aber wir sind sehr stark. Und es gibt auch weiterhin ein enormes Interesse an Gold."Nach dem Aufschwung des letzten Jahres sieht die CPM Group den Goldpreis in den Jahren 2021 und 2022 etwas gedämpfter. Das Unternehmen geht aber immer noch davon aus, dass das Metall in diesem Jahr im Jahresdurchschnitt um 6 Prozent höher liegen wird. Längerfristig erwarte man, dass Gold in den nächsten drei bis fünf Jahren Rekordniveaus erreichen wird.Das Unternehmen sei auch für Silber langfristig bullish eingestellt, und das schon seit mehreren Jahren. Die Preise könnten aufgrund einer Vielzahl von Faktoren, einschließlich der Investitionsnachfrage, stark ansteigen – obwohl dies wahrscheinlich nicht vor 2023 oder 2025 passieren werde."Wir denken, dass die wirtschaftlichen und politischen Probleme, die Investoren dazu veranlasst haben, zu sagen: 'Ich will mehr Gold und Silber', auch in Zukunft anhalten werden," erklärt Christian.© Redaktion GoldSeiten.de