Frank Holmes: Wie geht es mit den Treasury-Renditen weiter?

David Lin von Kitco News sprach am Montag mit Frank Holmes über dessen aktuelle Einschätzung zur Goldpreisentwicklung, dem Anleiherenditen sowie über dem Aktienmarkt.In Bezug auf die Anleiherenditen erklärt der CEO von U.S. Global Investors, dass diese nicht ewig "hyperbolisch" steigen werden und es innerhalb der nächsten 30 Tage zu einer Umkehr kommen dürfte.Holmes meint, dass der rasante Anstieg der Rendite der 10-jährigen Treasurys Konsequenzen für die Kapitalmärkte habe. So sei die Rendite (10-year Treasury yield) über die S&P-Dividendenrendite gestiegen und dies führe automatisch zu einen Kapitalfluss aus dem Aktienmarkt in Anleihen. Allerdings rechne er in den kommenden 30 Tagen mit einer Korrektur der Treasury-Renditen, was für Gold und Silber sehr positiv wäre, ebenso wie für den Aktienmarkt und die Kryptowährungen.© Redaktion GoldSeiten.de