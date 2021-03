Rick Rule: Gold weiterhin in Bullenmarkt

Charlotte McLeod von The Investing News Network sprach im Rahmen des PDAC-Coverage Anfang März mit dem renommierten Investor Rick Rule über seine aktuelle Einschätzung zum Goldmarkt und dem Rohstoffsektor im Allgemeinen.Rule, der kürzlich den Rücktritt von seiner Position als Präsident & CEO von Sprott Inc. bekannt gab, sieht nach wie vor einen intakten Bullenmarkt für Gold. Auch in einem Bullenmarkt seien zyklische Rücksetzer nicht ungewöhnlich und träten mitunter auch gehäuft und heftig auf. "Ich würde vorschlagen, dass Investoren, die diese Volatilität nicht ertragen können, den Sektor verlassen. Es ist ein Faktor, ein Teil der Partizipation an diesem Sektor," erklärt er.Insgesamt hält er die Rohstoffbranche momentan für vielversprechend: "Wenn das freundliche Wirtschaftsklima, das wir derzeit genießen, weiter anhält, unabhängig von seinem Ursprung, dann sind die kurzfristigen Aussichten für das Rohstoffgeschäft gut." Allerdings halte er für wahrscheinlicher, dass die derzeitige wirtschaftliche Erholung ins Stocken gerät. In diesem Fall dürfte der "Reflation Trade" um zwei oder drei Jahre verschoben werden."Aber täuschen Sie sich nicht," so Rule. "Ein Jahrzehnt, in dem zu wenig in Exploration, Bau und Entwicklung investiert wurde, wird das Angebot an industriellen Rohstoffen für eine ziemlich lange Zeit beeinträchtigen. Das bedeutet, dass wir mit ziemlicher Sicherheit – früher oder später – die Art von Handel mit Industrierohstoffen und Energie erleben werden, die wir in der Hausse der Jahre 2000 bis 2006 oder 2007 gesehen haben."Sollte der Wirtschaftsanstieg anhalten, werde sich ein Rohstoffinvestment also schnell auszahlen, wenn der Boom dagegen ins Stocken gerate in den kommenden Jahren.© Redaktion GoldSeiten.de