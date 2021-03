Neuer Superzyklus für Rohstoffe?

David Lin von Kitco News sprach kürzlich mit Will Rhind, CEO von GraniteShares, über dessen aktuelle Einschätzung zum Rohstoffmarkt. Rhind geht von einem aufkommenden Rohstoff-Superzyklus aus, der einen deutlichen Anstieg der Preise im Industrierohstoff-, Agrar-, Edelmetall- und Energiesektor mit sich bringen wird."Man muss sich anschauen, wann wir das letzte Mal einen Rohstoff-Superzyklus hatten. Der letzte Zyklus, den wir hatten, war in den frühen 2000er Jahren. Der Grund dafür waren die großen Schwellenländer, allen voran China, aber auch Brasilien, Russland und Indien, die sich in einem noch nie dagewesenen Ausmaß industrialisierten und urbanisierten, so dass sie eine riesige Menge an Rohstoffen verbrauchten. Dies führte zu einer anhaltenden Periode der Outperformance oder einer Aufwärtsbewegung der Preise im Rohstoffkomplex", so Rhind.In Bezug auf die zuletzt schwächelnden Preise von Gold und Silber nennt er als entscheidenden Faktor den Anstieg der Realrenditen sowie eine Aufwertung des US-Dollars. Allerdings dürfte die Zunahme der Rendite begrenzt sein, meint der Experte.© Redaktion GoldSeiten.de